Mecklenburg-Vorpommern : Droht bald auch Zahnärztemangel?

In mehreren Regionen sind zwei von fünf Zahnärzten heute schon 60 oder älter. CDU schlägt Ausweitung von Stipendienprogramm vor

von Karin Koslik

22. Januar 2018, 21:00 Uhr

Noch sind es Einzelfälle, in denen Patienten in Mecklenburg-Vorpommern Mühe haben, einen Zahnarzttermin zu bekommen. Doch das könnte sich schon in absehbarer Zeit ändern.

„Die Altersgruppe von Zahnärzten der Geburtsjahrgänge 1953 bis 1965 ist in Mecklenburg-Vorpommern deutlich überrepräsentiert“, weiß der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Vincent Kokert. „Sie werden sich in absehbarer Zeit in den Ruhestand begeben.“ Damit drohe eine zahnärztliche Unterversorgung, insbesondere in ländlichen Regionen.

Auch der Präsident der Zahnärztekammer MV, Prof. Dietmar Oesterreich, räumt ein, dass sich „in bestimmten Bereichen im ländlichen Raum eine Alterspyramide aufbaut, die es schwieriger machen kann, in Wohnortnähe einen Zahnarzt zu finden“. Noch könne man in Mecklenburg-Vorpommern auch in der Fläche von einer guten Versorgung sprechen. Rund um Bützow, Neustrelitz, Altentreptow, Malchin, Teterow und auch auf der Insel Rügen liege der Anteil der Zahnärzte, die heute bereits das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, allerdings bei etwa 40 Prozent, so Oesterreich. Hier müsste also bald eine Reihe von Praxisnachfolgern gefunden werden – doch das gestalte sich alles andere als einfach. Vor allem fehlende Infrastruktur sei in ländlichen Regionen ein Niederlassungshemmnis, weiß der Kammerpräsident aus Gesprächen mit jungen Kollegen. Fehlt es an Bildungsangeboten für die Kinder oder sind, wie auf Rügen, die Schulwege sehr weit, halte das Stomatologen ebenso davon ab, eine Praxis zu übernehmen, wie das Fehlen von Arbeitsangeboten für den Partner.

„Aber da sind wir natürlich nicht allein, auch andere Berufsstände sehen sich damit konfrontiert“, betont Oesterreich. Es sei eine Querschnittsaufgabe, hier etwas zu ändern. Die Politik beispielsweise müsste die Infrastruktur stärken. Die Zahnärztekammer selbst würde Seminare für Praxisabgeber und -übernehmer organisieren.

Und sie diskutiere aktuell mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung, ob sie, analog zu einer Studie zur Berufszufriedenheit von Hausärzten in MV, auch die Zufriedenheit ihrer Berufskollegen wissenschaftlich untersuchen lassen will. „Aus den Ergebnissen ließe sich ableiten, was wir als Berufsstand tun können, wo die Selbstverwaltung gefordert ist und womit man unter Umständen bei jungen Kollegen für eine Niederlassung hier im Land werben kann“, erklärt Prof. Oesterreich.

Die für die Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung zuständige Kassenzahnärztliche Vereinigung weist auf die Notwendigkeit eines zahnärztlichen Gesamtkonzeptes hin, das vom Berufsstand erarbeitet werden muss.

CDU-Fraktionschef Kokert spricht zudem davon, Anreize zur Sicherung der Versorgungsdichte zu setzen. „Ein Anreiz könnte die Ausweitung des Zuwendungsempfängerkreises für Medizinstipendien auf weitere medizinische Fachgebiete mit absehbaren Herausforderungen hinsichtlich der Versorgungsdichte sein.“

Für Oesterreich ist dieser Vorschlag eines von mehreren positiven Signalen aus der Landespolitik. Ein weiteres könnte gesetzt werden, wenn es ein eindeutiges Bekenntnis zur Sicherung der Berufsschullandschaft gebe. Denn auch in den Praxisteams mache sich der immer mehr um sich greifende Fachkräftemangel bemerkbar.

„Wenn dann auch noch kleine Berufsschulstandorte wie der in Waren zur Disposition gestellt werden, hält da möglicherweise weitere Interessentinnen davon ab , den Beruf der zahnmedizinischen Fachangestellten zu erlernen“, befürchtet Oesterreich.