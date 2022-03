Krisenhilfe : DRK: Bislang 4000 Ukraine-Flüchtlinge in MV angekommen

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine treibt immer mehr Menschen in die Flucht. Bislang sind etwa 4000 davon nach Einschätzung des DRK nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Deutlich mehr werden noch erwartet.

In Mecklenburg-Vorpommern sind nach Angaben des DRK-Landesverbandes inzwischen mehr als 4000 Menschen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine angekommen. Ziel sei, den Betroffenen so gut und so schnell wie möglich zu helfen, sagte Verbands-Geschäftsführer Jan-Hendrik Hartlöhner am Samstag in Schwerin. Das DRK verfüge über die jetzt benötigten Ressourcen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.