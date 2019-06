Engpässe in MV : Dringend Retter für Strände an der Ostsee gesucht

Bald beginnt in MV die Feriensaison.

von Karin Koslik

20. Juni 2019, 15:17 Uhr

Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) funkt SOS: Für die Rettungswachen in Kühlungsborn, Ückeritz, Prora und auf Hiddensee werden dringend u.a. Rettungsschwimmer und Bootsführer gesucht. Der Engpass besteht nur in der nächsten Woche, so DLRG-Sprecher Thorsten Erdmann, mit Ferienbeginn in MV bessere sich die Situation. Interessenten würden die Fahrkosten komplett erstattet.