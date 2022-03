Pandemie : Drese will staatliche Impfkapazitäten reduziert erhalten

Mecklenburg-Vorpommern will Lehren aus den Fehlern des vergangenen Jahres ziehen und die staatlichen Impfkapazitäten nicht gänzlich auf Null fahren. Das Land setze sich vehement beim Bund dafür ein, dass auch über den Sommer hinweg je Landkreis und kreisfreie Stadt ein Impfstützpunkt in deren Trägerschaft erhalten bleibe. Dort sollten - in reduziertem Umfang - auch weiterhin Impftermine angeboten werden, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin.

Weil der Bund seine Unterstützung Mitte 2021 beendet hatte, waren die kommunalen Impfzentren geschlossen worden. Danach nahmen die Infektionszahlen zum Herbst hin aber massiv zu, woraufhin die Zentren mit viel Mühe wieder aktiviert werden mussten. Drese äußerte die Erwartung, dass es ein klares Signal des Bundes geben werde, weiter die Hälfte der Koste...

