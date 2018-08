Eurofighter aus Rostock-Laage : Doppelter Überschallknall erschreckt viele Sachsen-Anhalter

Auch in Schwerin und Umgebung war ein explosionsartiges Geräusch zu hören.

von svz.de

17. August 2018, 20:42 Uhr

Zwei extrem laut Knallgeräusche und vibrierende Fensterscheiben haben viele Menschen in Sachsen-Anhalt in Aufregung versetzt. Am Freitagnachmittag meldeten etliche bei Twitter ihre Wahrnehmungen. Ein Sprecher der Luftwaffe in Berlin sagte, es habe sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Knall von Überschallflugzeugen gehandelt.

Zeitgleich seien zwei Eurofighter der Luftwaffe von Rostock-Laage aus über Sachsen-Anhalt Richtung Südthüringen geflogen. Sie seien alarmiert worden, weil der Funkkontakt zu einem Propellerflugzeug abgerissen war. Das Geräusch wird ausgelöst, wenn die Abfangjäger die Schallmauer durchbrechen.

Dass Funkkontakte von Flugzeugen zum Boden abreißen, kommt laut dem Sprecher in Deutschland jährlich 20 bis 30 Mal vor, die Eurofighter gingen dann jeweils sofort auf die Suche.

Meldung aus ganz Sachsen Anhalt Mitte 2 "Explosionen" erschüttern das Land . Bleiben Dran. #knall #kawummm @magdeburg — PH3N1X Twitch (@alex_fmd) 17. August 2018

Eben ( 17:16 Uhr) gab es zweimal einen großen Knall. Weiß jemand was das war? Hier hat alles vibriert. Magdeburg Ottersleben. — Michael Zuppak Mizu (@MizuComedy) 17. August 2018

An alle die sich über das laute Donnern in Magdeburg gewundert haben. Das waren zwei Überschallknalle durch den Eurofighter. Keine Explosionen! https://t.co/8eXRTAP5uH #Magdeburg #knall #überschallknall #Explosion — Alexander Meyer (@00Meiner) 17. August 2018

Die gg. 17:19 und 17:24 Uhr in #Magdeburg wahrnehmbaren Knallgeräusche entstanden nach polizeilichen Informationen durch Flugmanöver der Bundeswehr. Es besteht KEINE Gefahr und es ist niemand zu Schaden gekommen! #Entwarnung — Polizei ST PD Nord (@PolizeiPDNord) 17. August 2018