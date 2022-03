Polizeieinsätze : Dieselklau: Rund 20.000 Euro Schaden im Landkreis Rostock

Mit steigenden Preisen an Tankstellen steigt anscheinend auch die Zahl der Kraftstoffdiebstähle. Im Landkreis Rostock hat sich die Zahl der Fälle verdoppelt, der Schaden sogar vervielfacht.

Nach dem starken Anstieg der Kraftstoffpreise an Tankstellen nehmen im Landkreis Rostock die Treibstoffdiebstähle deutlich zu. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Güstrow sagte, gab es 2022 im Landkreis bereits 13 Fälle und damit doppelt so viele Diebstähle dieser Art als im gleichen Zeitraum des Jahres 2021. Der Gesamtschaden betrage knapp 20.000 E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.