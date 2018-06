Premiere Tosca in Schwerin : Der Sturz des Kreuzes

Die Premiere der Oper „Tosca“ eröffnete die Schweriner Schlossfestspiele 2018 mit einer gelungenen Inszenierung

von svz.de

24. Juni 2018, 20:45 Uhr

Einen Sommer lang begibt sich das Mecklenburgische Staatstheater wieder vor die eigene Tür. Inmitten all der Bauten draußen, die so sommerlich leicht und improvisiert wirken, liegt die große Bühne für die Oper Tosca, ein Kirchenraum, im Hintergrund ein hohes Gerüst mit den Umrissen einer Basilika. Das geniale Bühnenbild, dominiert von zwei Riesenkreuzen, entwarf Wolfgang Kurima Rauschning für eine Fläche von 600 Quadratmetern.

Hier liebt, leidet und stirbt Giacomo Puccinis Heldin, die Sängerin Floria Tosca. Der Schreiber des Librettos, Giuseppe Giacosa, hat die Handlung im Wesentlichen nach dem Muster der Tragödie gestrickt. Das ließ Dunkles erwarten, dafür aber rollte die Oper in der Inszenierung von Toni Burkhardt packend, ja, grandios über die Sommerbühne.

Ein Beispiel: Gegen Ende des ersten Aktes steigern sich ein Messopfer und das Eindringen des brutalen Polizeichefs Scarpia in die Kirche zu einer fast blasphemischen Einheit. Jetzt bordet die musikalische Wucht, viel zitiertes Merkmal der Arbeit Puccinis, geradezu über. Sie markiert den Auftakt eines kaltblütigen Gemetzels gegen die politische Opposition und eines brutalen Eingriffs in das Schicksal Toscas.

Tosca und der Kirchenmaler Cavaradossi lieben sich. Die tragische Verwicklung, die ihr am Ende den Geliebten nehmen wird, wird ausgelöst, da Cavaradossi dem politisch verfolgten Republikaner Angelotti hilft. Die Oper spielt zu Zeiten der Koalitionskriege gegen Napoleon, Burkhardt hat das Spiel aber in die dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts, der Ära der Faschismen, verlegt. Die Handlanger des Polizeichefs stecken gar in schwarzen SS-Uniformen. Ein sinnvoller Eingriff der Regie, um den Charakter von Terrorregimen exemplarisch zu illustrieren.

Im Gegensatz zu anderen Tosca-Inszenierungen, die der ursprünglichen Handlung vieles hinzuerfanden, Brutalität und Perversion des Regimes oder die Genese des Bösen plakativ ausmalend, setzt Regisseur Burkhardt wesentlich auf das Mittel des Dialogs zwischen Tosca und Scarpia. Scarpias Lügen und brutale Tricksereien, die sich hier offenbaren, entlarven den sadistischen „Feinschmecker“ ausreichend. Ein großer Regieeinfall aber ist es, das liegende rote Kreuz anzuheben und darunter die Folterkeller dezent aber deutlich ins Spiel zu bringen. Das christliche Symbol, so in Schieflage versetzt, – es stürzt.

Immer begleitete uns, das unter Regencapes fiebernde Premierenpublikum, die schöne Tosca Erica Eloff auf dem Weg zum bitteren Ende. Mühelos formt die Sopranistin mit großer, klangvoller Stimme Empörung oder zarte Empfindung. Im ersten Akt noch reagiert sie auf Cavaradossis Modellzeichnung einer blauäugigen Schönheit eifersüchtig. Ihre Liebe aber wird, wenn man so will, fleckfrei sichtbar, als sie im zweiten Akt versucht, das Leben des Geliebten zu retten. Auch hier blieb die Regie dezent. Wütend ja, aber diese Tosca ist auch nachdenklich, ja, manchmal geradezu mädchenhaft unsicher. Ergreifend schön auch der strahlende Tenor Rodrigo Porras Garulos in der Rolle des Cavaradossi.

Wieder eine tolle Ensembleleistung und – nicht zu vergessen – eine Leistung der mecklenburgischen Staatskapelle mit GMD Daniel Huppert, der sich enthielt, der traurigen Fabel zu viel italienischen Glanz aufzulegen, dafür klangliche Feinheiten herausarbeitete und in den Steigerungen wieder die große Kraft dieses Orchesters demonstrierte.

Und das Publikum? Die Capes gegen den Nieselregen hinderten es nicht, heftig zu applaudieren, hörbar auch mit den Füßen. Bravorufe. Lange hielt der Applaus für die 120 Mitwirkenden der großen, ernsten Show an. Eine gelungene Premiere.