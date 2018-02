Zuwanderung : Der Sog der Städte in MV

Rostock, Neubrandenburg, Stralsund: Die großen Kommunen haben Magnet-Wirkung auf Zuzügler. Doch manches Dorf ist auch attraktiv

Mecklenburg-Vorpommerns Städte erfreuen sich wachsender Beliebtheit als Wohnort. Die Einwohnerzahl aller Kommunen im Nordosten mit mehr als 20 000 Einwohnern stieg 2016 um 3262 auf zusammen 598 061. Die Städte mit 10 000 bis 20 000 Einwohnern konnten ihr Bevölkerungsniveau fast halten (minus 157 auf 150 162), während die Gemeinden mit weniger als 10 000 Einwohnern zusammen um 4793 Menschen schrumpften. Dies geht aus Daten hervor, die das Statistische Landesamt gestern in Schwerin veröffentlicht hat. Insgesamt sank die Einwohnerzahl des Landes 2016 um 0,1 Prozent.

Der Sog der Städte ist groß, denn dort gibt es alles, was der Mensch zum guten Leben braucht: von Jobs über Einkaufsmöglichkeiten, Fachärzten, Schulen und Krankenhäusern bis hin zu Kinos, Theatern und Restaurants. Rostock als größte Stadt des Landes gewann 2016 allein 1502 Einwohner hinzu, ein Plus von 0,7 Prozent. Stralsund verzeichnete ein Wachstum um 1060 Personen (1,8 Prozent), Greifswald legte um 699 (1,2 Prozent) zu, Neubrandenburg um 192 (0,3 Prozent.

Wismar schloss das Jahr mit einem Einwohnerplus von 435 ab (1 Prozent). Schwerin verlor als einzige der großen Städte 1,2 Prozent Einwohner.

Der Verlierer ist nach der Statistik der ländliche Raum mit den Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern. Dort lebt mit etwa 862.000 Einwohnern die Hälfte der Gesamtbevölkerung des Landes. Im Schatten gibt es aber auch Licht.

Ein Beispiel für Hoffnung und Wachstum ist Passee im Landkreis Nordwestmecklenburg, 25 Kilometer von Wismar und 30 Kilometer von Rostock entfernt. Bürgermeister Adolf Wittek sagt lakonisch: „Wenn man am absoluten Tiefpunkt war, kann es nur noch aufwärts gehen.“ Von 265 Einwohnern Anfang der 1990er Jahre bröckelte die Zahl immer weiter bis auf 167 ab, berichtet der Bürgermeister. Ende 2016 hatte das Dorf dann wieder 184 Bewohner – 5,1 Prozent mehr als zu Jahresbeginn. „Einige sind zurückgekommen, die als Jugendliche nach der Wende weg sind und anderswo gelernt haben“, sagt Wittek. 2017 habe sich der Trend verstetigt. Sogar eine Isländerin habe sich ein altes Haus im Ort gekauft und saniere es. Einen großen Schub verspricht sich der Bürgermeister von einer touristischen Investition im Ortsteil Tüzen. „Dort ist ein Naturerlebnispark geplant.“

Rund um Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) blühen auch Dörfer. Jürgenstorf zum Beispiel wuchs 2016 um 84 Einwohner oder 10,8 Prozent. Grammentin legte um 6,6 Prozent zu, Briggow um 3,3 Prozent. Die Einwohnerzahl von Stavenhagen selbst stieg um 9,7 Prozent auf 6127.

In Klein Trebbow (Landkreis Nordwestmecklenburg), zwischen Schwerin und Wismar gelegen, ist schon kein Bauland mehr verfügbar, wie Bürgermeister Holger Bannuscher erzählt. Hauptsächlich bauten Heimkehrer, aber auch der eine oder andere Senior aus dem Ruhrgebiet sei dabei. „Ich habe zweimal die Woche Anrufe nach Grundstücken“, sagt Bannuscher. Das Wachstum in Klein Trebbow 2016: plus 5,5 Prozent auf 1015 Einwohner.

Groß Krams bei Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim wuchs in dem Jahr sogar um 16 Prozent auf 188 Einwohner. Das westliche Mecklenburg profitiert von der relativen Nähe der teuren Metropole Hamburg. Unsere Zeitung berichtete gestern von Nachfragen vor allem aus dem Hamburger Umland nach Bauplätzen in Hagenow und Umgebung.