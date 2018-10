Wetter : Der Norden erwartet den nächsten Herbststurm

Besonders an den Küsten sind Sturmböen möglich. Kräftiger Regen erwartet.

von dpa

22. Oktober 2018, 15:45 Uhr

Nach Sturmtief «Fabienne» vor vier Wochen steht uns der nächste große Herbststurm bevor.

Besonders wird es die Nordfriesischen Inseln treffen. Es drohen von Dienstag an orkanartige Böen der Stärke 11 mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 Kilometern pro Stunde, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag.

In Mecklenburg-Vorpommern ist es nach Einschätzung der Meteorologen etwas ruhiger. Dort besteht aber an exponierten Küstenabschnitten ein Risiko für schwere Sturmböen bis 95 km/h (Windstärke 10). Im gesamten norddeutschen Binnenland bläst der Wind mit stürmischen Böen der Stärke 8 (um 70 km/h). Mindestens bis Donnerstag bleibt es im Norden windig mit an der See frischem bis starken, im Landesinneren aber nachlassendem Nordwestwind.

Die Temperaturen werden in Norddeutschland die 13 Grad-Marke kaum übersteigen, hieß es. Dabei gibt es länger anhaltenden und zum Teil kräftigen Regen.