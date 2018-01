Störtebeker-Festspiele : Der Neue an Bord

Alexander Koll verkörpert in dieser Saison den berühmten Piraten.

von Martina Rathke

31. Januar 2018, 20:00 Uhr

Die Störtebeker-Festspiele haben für die Hauptrollen des Klaus Störtebeker und des Goedeke Michels zwei neue Schauspieler engagiert. Die Rolle des Störtebekers werde der aus Eschweiler stammende Alexander Koll übernehmen. Der Mime studierte an der Hochschule für Musik und Theater Rostock, arbeitete am Mecklenburgischen Staatsheater und am Theater Augsburg. „Er bringt alles mit, was ein sympathischer Held haben muss“, teilte die Festspielleitung mit. Dazu komme eine große Portion Humor.

An seiner Seite übernimmt der Kölner Alexander Hanfland die Rolle des „Goedeke Michels“. Der Schauspieler hat bereits Open-Air-Erfahrungen. In den letzten zwei Jahren spielte der heute 40-Jährige bei den Karl May Festspielen in Elspe im Sauerland. „Dass er für uns ein sehr interessanter Schauspieler sein würde, war uns schnell klar“, sagte Intendant Peter Hick. Hanfland hatte sich den Angaben zufolge bereits in den Vorjahren um eine Rolle beworben und für seinen Traum Reiten und Kämpfen gelernt.

Am 13. Mai beginnen die Proben zu dem diesjährigen Stück „Ruf der Freiheit“. Das Stück ist zugleich der Start eines neuen Zyklus um das Leben der Piratenlegende Störtebeker. Mit dem Ende des letzten Zyklus hatten sich die Festpeile von Bastian Semm als Störtebeker und Andreas Euler als Goedeke Michels getrennt. Die Premiere startet am 23. Juni.