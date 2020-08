Werke von Günther Uecker und Udo Rathke : „Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen“

Zeichnungen von Günther Uecker und Udo Rathke in der Landesbibliothek MV zum biblischen Buch Hiob

von Holger Kankel

28. August 2020, 17:29 Uhr

Welch ein Zufall! Wenn es denn ein Zufall ist. Zwei in Mecklenburg geborene Künstler zweier Generationen, Günther Uecker und Udo Rathke, befragen unabhängig voneinander das Buch Hiob, eine über 2000 Jahre alte Dichtung. „Einer der umstrittensten Texte des Alten Testaments“, sagt Andreas Roloff, stellvertretender Leiter der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, in deren Foyer die Ausstellung „Das Buch Hiob“ seit gestern (28. August) bis zum 30. Oktober 2020 zu sehen ist.

Wenn wir nicht ganz so Bibelfesten unsere digitalen Helfer befragen, lernen wir schnell die Geschichte des Hiob kennen, der mit Kindern und Reichtümern gesegnet war. Bis Gott auf die Einflüsterungen des Teufels hört und Hiob prüfen will, ob dieser der Versuchung erliegen und von seinem Glauben abfallen würde. So wie es Mephisto mit Faust versucht. Doch als ihm der Herr alles, wirklich alles genommen hat, ruft Hiob gottergeben: „Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen.“ Und lobt ihn trotz alledem. In unsere Zeit übersetzt, könnte man fragen, wie lange jemand an seinen Überzeugungen festhalten, wie lange er standhaft bleiben, wie viel Unglück er ertragen kann, ohne zu wissen, ob er wie Hiob in sein altes glückliches Leben zurückkehren wird. Natürlich haben beide Künstler keinen Gedanken an pandemisches Ungemach verschwendet. Obwohl gerade Künstler ja für ihre prophetischen Gaben bekannt sind. Aber dass der Mensch in seinem Jammertal über die Jahrhunderte hinweg immer wieder Unglück und Fährnisse ertragen musste, ist unbestritten.

Das wusste nicht zuletzt Günther Uecker, der als Kriegskind Not und Leid am eigenen Leibe zu spüren bekam. Er schuf 47 Grafiken zum Thema Hiob, vier aus diesem Zyklus zeigt die Landesbibliothek. Dabei stellt der Künstler neben die hebräischen Texte die der deutschen Luther-Übersetzung und kommentiert sie mit abstrakten Schwarz-Weiß-Bildern, die an japanische Tuschezeichnungen erinnern.

Ganz anders Udo Rathke. Auch er wählt Zitate aus den 47 Kapiteln des Buches Hiob aus, schreibt sie mit Graphit auf Papier, übermalt sie fast bis zur Unleserlichkeit. Wobei er wie unter einer Lupe einzelne Wörter hervorhebt und akzentuiert. Nicht um Illustration der Bibeltexte geht es ihm, sondern um innere Bilder, Assoziationsräume, die das Fühlen des Künstlers mit dem Fühlen des Betrachters konfrontieren und so einen Bogen schlagen über Jahrtausende bis ins Heute.

Udo Rathke, den wir vor allem als Licht- und Videokünstler kannten, scheint zu seinen Wurzeln als Zeichner und Grafiker zurückgekehrt zu sein. Freuen wir uns auf seinen Hölderlin-Zyklus, der in den vergangenen Monaten entstanden ist. „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Auch der arme Friedrich schrieb unsere Geschichten.

Öffnungszeiten:

Das Buch Hiob – Arbeiten von Günther Uecker und Udo Rathke in der Landesbibliothek

Mecklenburg-Vorpommern, Stelling-Straße 29, 19053 Schwerin

Jeweils Montag, Dienstag und

Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie

Mittwoch von 13 bis 18 Uhr mit

Einschränkungen geöffnet.