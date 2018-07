Vielerorts sorgte das einzigartige Himmelsereignis für atemberaubende Aufnahmen.

von svz.de

29. Juli 2018, 14:17 Uhr

Egal ob in Südafrika, Australien oder Crivitz - am Freitagabend verzauberte der Blutmond viele Menschen auf der ganzen Welt. Unsere Leser haben uns viele Bilder geschickt, die besten finden Sie in dieser Galerie.