„Von Alfons Zitterbacke bis Zonen-Gaby“ : Den Osten besser verstehen

30 Jahre nach der Wiedervereinigung wird die DDR allzu oft auf den Komplex Mauer und Stasi reduziert. Eine unterhaltsame Länderkunde zum Erinnern oder Entdecken bietet „Von Alfons Zitterbacke bis Zonen-Gaby“

In „Elf 99“ Kapiteln laden die Herausgeber Kai Witzlack-Makarevich, Coretta Storz und Nadja Wulff mit dem Buch „Von Alfons Zitterbacke bis Zonen-Gaby“ auf eine Zeitreise in die DDR ein. Vom leichtzüngigen Titel sollte man sich nicht täuschen lassen, denn dieses Werk hat es in sich. Ein Gespräch mit Kai Witzlack-Makarevich gibt tiefgründige Einblicke. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.