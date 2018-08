Verkehr : Defekt in Stellwerk legt Bahnstrecke Hamburg-Berlin lahm

Störung dauerte vier Stunden lang. Züge mit erheblicher Verspätung.

02. August 2018, 17:55 Uhr

Eine Störung in einem Stellwerk hat am Donnerstag den Zugverkehr auf den Strecken Hamburg-Berlin und Hamburg-Schwerin fast vier Stunden lang lahmgelegt. Jeweils ein ICE-Zug musste zurück nach Berlin beziehungsweise Hamburg fahren, sagte eine Bahnsprecherin in Berlin. Die anderen Züge auf der Linie Hamburg-Berlin wurden über Stendal und Uelzen umgeleitet. Die Fahrzeit verlängerte sich dadurch um mehr als eine Stunde. Zwischen Schwerin und Hamburg wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Der Defekt im Stellwerk Hagenow im Westen Mecklenburgs trat gegen 13.45 Uhr auf und wurde nach Bahn-Angaben um 17.38 Uhr behoben. Doch auch danach kam es noch zu erheblichen Verspätungen. Bis zum Abend soll sich der Bahnverkehr jedoch normalisieren, so ein Bahnsprecher. Am Freitagmorgen sei dann wieder mit einem geregelten Fahrplan zu rechnen. Alle Reisende, die eine Fahrt mit der RE 1 oder der RE 17 am Freitag planen, können sich unter der Servicenummer 0385-750 24 05 über die Abfahrtszeiten informieren.