Mecklenburg-Vorpommern : Defekt an mobilem Kran - A20 in Richtung Stettin stundenlang gesperrt

Der Kran sei aus noch ungeklärter Ursache während der Fahrt von der Fahrbahn abgekommen und liegen geblieben.

von Jonas Walter /dpa

23. November 2019, 09:17 Uhr

Ein von der Fahrbahn abgekommener mobiler Kran hat am Samstagmorgen eine mehrstündige Sperrung der Autobahn 20 an der Anschlussstelle Bad Sülze verursacht. Das 60 Tonnen schwere Fahrzeug habe aufgrund eines technischen Defekts in ein Notfallprogramm geschaltet. Um den Defekt schnellstmöglich zu beheben, sei der Fahrer daraufhin auf den Standstreifen gefahren.

Dabei sei der drei Meter breite Kran auf der rechten Seite an der Fahrbahnkante abgerutscht, teilte die Polizei mit. Die Bergungsarbeiten nahmen mehrere Stunden in Anspruch.

Die A20 war an der Anschlussstelle Bad Sülze in Richtung Stettin für rund vier Stunden gesperrt. An der Autobahn entstand ein geringer Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Kran überstand den Unfall einer ersten Begutachtung zufolge unbeschadet.

Die Polizei hatte am Morgen zunächst von einem rund 200 Tonnen schweren Kran gesprochen. Bei der weiteren Unfallbearbeitung vor Ort stellte sich heraus, dass das Fahrzeug jedoch 60 Tonnen wiegt.