Ihre Fragen an Bettina Martin (SPD) : Das war der Live-Chat zum Schulstart in MV

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) stellte sich zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit Leserfragen

von svz.de

17. Mai 2020, 18:00 Uhr

Das neue Schuljahr soll möglichst mit Präsenzunterricht für alle Klassen an allen Tagen starten hieß es am Wochenende nach einem Treffen der Landesregierung mit Vertretern der kommunalen Ebene. Aber was passiert bis dahin? Sowohl Eltern als auch Lehrer und sogar einige Schüler nutzten am Montag die Gelegenheit, ihre Fragen aus erster Hand von Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) beantworten zu lassen.

Das komplette Video-Interview können Sie hier und in den sozialen Netzwerken anschauen. Hier folgt auch eine Auswahl besonders häufig gestellter Fragen und Antworten.

Der Chat wurde auf www.facebook.com/svzonline und www.facebook.com/nnnonline gestreamt.