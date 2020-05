Tierschutzskandal bei Rostock : Das Sterben der Lämmer

Staatsanwaltschaft und Veterinäramt ermitteln in einem Fall nahe Rostock

von Thomas Volgmann

08. Mai 2020, 19:00 Uhr

Die schockierenden Bilder zeigen verendete Lämmer, die offensichtlich von Krähen attackiert wurden. Auf anderen Fotos sind Dutzende Schafskadaver mit unterschiedlichem Verwesungsgrad zu sehen, um die sich ebenfalls niemand zu kümmern scheint. Nach Angaben der Tierschutzorganisation Peta sollen die Aufnahmen von zwei Weiden nördlich von Bützow im Landkreis Rostock stammen. Die Bilder liegen inzwischen auch der Rostocker Staatsanwaltschaft vor. „Gegen einen Schafzüchter im Landkreis wurde Strafanzeige gestellt, wir haben die Ermittlungen aufgenommen“, sagte Oberstaatsanwalt Harald Nowack, Sprecher der Behörde unserer Redaktion. Mögliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz würden geprüft. Unklar ist auch noch, ob für die Missstände auf beiden Weiden derselbe Zuchtbetrieb verantwortlich ist.

Das Veterinäramt des Landkreises ermittelt schon seit längerem gegen den Schafzüchter. „Seit März sind mehrere Anzeigen dazu eingegangen“, teilte der Sprecher des Landkreises Michael Fengler mit. Daraufhin habe das Amt den Betrieb des Schäfers kontrolliert und schwere Mängel in der Tierhaltung und bei der Dokumentation der Tierkörperbeseitigung festgestellt, sagt Fengler. Auf der Weide habe Wasser für die Tiere nur in Söllen zur Verfügung gestanden. Die Uferböschungen seien aber zu steil für einige Schafe gewesen. Die Tiere seien dort verendet.

Die Hinweise kamen von der Tierschutzorganisation Peta. „Da der Züchter das Leid der Tiere offenbar sehenden Auges hingenommen hat, fordern wir eine angemessene Strafe und ein Tierhalteverbot“, sagte Lisa Kainz, Fachreferentin bei Peta.

Das Veterinäramt hatte Abhilfe vom Zuchtbetrieb gefordert. Die Auflagen seien danach aber nicht im geforderten Umfang erfüllt worden. „Der Züchter muss deshalb ein Zwangsgeld von 2500 Euro zahlen“, so Fengler. Das Verfahren sei aber noch nicht abgeschlossen. Ob am Ende ein Tierhalteverbot gegen den Schafzüchter ausgesprochen wird, soll auch in Kooperation mit der Staatsanwaltschaft entschieden werden, so der Sprecher.