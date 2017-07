Terrorverdächtige frei : Das Desaster von Güstrow

vergrößern 1 von 1 Foto: Boldebuck 1 von 1

Markige Worte vom Minister noch am Mittwoch unmittelbar nach dem Antiterroreinsatz mit drei vorläufigen Festnahmen in Güstrow: „Durch die konsequente Ermittlungsarbeit aller Beteiligten konnte zielgerichtet eingegriffen und eine konkrete Gefahrenlage verhindert werden“, sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Der Fall zeige sehr deutlich, „dass die Sicherheitsbehörden von Bund und Land hervorragend zusammenarbeiten“.

Davon war heute keine Rede mehr. Caffier setzt inzwischen auf Schadensbegrenzung. Für den kommenden Montag lud er noch am Abend die innenpolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen zu einem Informationsgespräch zu den Güstrower Ereignissen ein – drei Tage vor der von der Opposition geforderten Sondersitzung des Innenausschusses zum selben Thema. Im Einladungsschreiben weist der Minister ausdrücklich auf die Federführung der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamts bei der Aktion in hin.

Mit gutem Grund, denn die Antiterror-Razzia mit Durchsuchungen von mehreren Wohnungen in Güstrow und Umgebung und der vorläufigen Festnahme von zwei Bosniern und einem Deutschen als Terrorverdächtige war am Ende ein Desaster. Denn die Beschuldigten sind längst wieder auf freiem Fuß. Das Güstrower Amtsgericht hatte noch am Mittwochabend die Anträge der Polizei auf Ingewahrsamnahme der drei Beschuldigten abgelehnt, weil die Männer nicht wie vorgeschrieben unverzüglich, sondern erst am Abend vorgeführt wurden.

Bundesanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) konnten sich offensichtlich nicht darauf einigen, auf welcher Grundlage die Terrorverdächtigen aus dem Verkehr zu ziehen waren.

Für die Bundesanwaltschaft war die Beweislage nach dem Einsatz zu dünn. Die Möglichkeit der Untersuchungshaft für die Festgenommenen sei zwar ins Auge gefasst worden. „Wir hatten aber keine hinreichenden Anhaltspunkte für einen dringenden Tatverdacht“, sagte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft gegenüber unserer Redaktion. Anträge auf Haftbefehle stellte die Bundesbehörde deshalb nicht.

Die Frage, ob dennoch von den Beschuldigten eine Gefahr ausgehe, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten. Davon geht aber die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern aus. „Der Vorwurf der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ist nicht aus der Welt“, sagte LKA-Sprecher Michael Schuld. Das LKA entschied sich deshalb am Mittwochnachmittag für die Möglichkeit, die Beschuldigten nach dem Polizeirecht des Landes und im Rahmen der Gefahrenabwehr für zehn Tage in Gewahrsam zu nehmen. Für einen richterlichen Beschluss war es aber aus Sicht des Güstrower Gerichts zu spät. „Den zuständigen Richtern wurden die Betroffenen um 20.45 Uhr vorgeführt“, kritisierte der Direktor des Amtsgerichts, Andreas Millat. Sie seien aber bereits zwischen 2.30 Uhr und 7.43 Uhr aufgegriffen worden.

Gegen die Ablehnung legte das LKA bereits am Mittwoch Beschwerde beim Rostocker Landgericht ein, über die aber noch nicht entschieden wurde. Das Innenministerium stellt sich hinter das LKA. „Die Polizei hat alles in ihrer Macht stehende getan, um alle erforderlichen Informationen aus diesem sehr komplexen Vorgang zusammenzutragen“, sagte Innenstaatssekretär Thomas Lenz. Das sei zeitintensiv gewesen.

Die drei Tatverdächtigen sind weiter als Gefährder eingestuft. Sie werden seit Mittwoch von Beamten rund um die Uhr beobachtet, hieß es heute aus der Polizeiführung.

Kommentar "Schluss mit den Eitelkeiten" von Michael Seidel Die Sache stinkt gewaltig. Da holen die Sicherheitsbehörden das große Besteck heraus – GSG9, SEK, MEK – wegen Gefahr im Verzug. Zugleich aber gab es nie die Absicht, Festnahmen zu beantragen? Die Logik verstehe wer will. Fragen wir mal andersherum: Was müsste ein „Gefährder“ sonst noch tun – außer in nächster Zeit eine staatsgefährdende Straftat ( vulgo: Terroranschlag) begehen zu wollen – damit ein Generalbundesanwalt überzeugt ist, dass es ganz hilfreich wäre, wenn er schon rein vorsorglich Haftbefehle beantragt? Dass jetzt die Bundesermittler, die nach der Strafprozessordnung die Feder führen und sich der Polizei als „Hilfsbehörde“ bedienen, den Fehler der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern zuschieben, das kennt man hierzulande zur Genüge. Als Grundregel könnte künftig (scherzhaft!) gelten: Lasst bloß keine Bundes-Spezialkräfte nach McPom - sonst gibt’s wieder Ärger! Erinnert sei an die mißglückte Antiterroraktion in Bad Kleinen 1993. Hauptakteure: Generalbundesanwalt, BKA, GSG9. Ergebnis: Ein im Kugelhagel gestorbener Polizist, ein toter RAF-Terrorist, der sich zirzensisch selbst getötet haben soll. Wer musste das Chaos aufräumen? Das LKA und das Justizministerium MV. Gewiss, Geschichte wiederholt sich nicht. Doch der Fall zeigt einmal mehr, dass die Sicherheitsbehörden immer noch nicht genug aus der jüngsten Vergangenheit gelernt haben. Die Kommunikation zwischen den verschiedenen Behörden funktioniert offenkundig immer noch nicht gut genug. Nach der offenbar gewordenen Kette von Pannen und Versäumnissen im Fall des Berlin-Attentäters Anis Amri wurde wortreich beteuert, was man nun umgehend ändern würde. Prompt passiert diese nächste Panne. Jetzt ist - wie sagte es mal ein CDU-Ministerpräsident - „brutalstmögliche Aufklärung“ und Transparenz gefragt – unter Zurückstellung jeglicher Behörden- und Parteien-Eitelkeiten.

von Thomas Volgmann

erstellt am 27.Jul.2017 | 21:00 Uhr