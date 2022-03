Personalausfälle : Corona: Studierende und Azubis sollen in Kliniken helfen

Die hohen Corona-Infektionszahlen im Nordosten wirken sich mit Wucht auf das Gesundheitssystem aus. In den Kliniken fallen derzeit bis zu 30 Prozent der Mitarbeiter aus - mit entsprechenden Folgen. Nun sollen Medizinstudierende und Azubis die Lücken verkleinern.

Coronabedingt fällt in den Pflegeeinrichtungen und Kliniken im Nordosten immer mehr Personal aus - nun sollen dort in den kommenden Wochen Azubis und Studierende aushelfen. Das teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) nach der Sitzung des Krisenstabs der Landesregierung am Montag mit. Geplant sei etwa, dass Pflege-Azubis im zweiten Ausbildungs...

