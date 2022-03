Pandemie : Corona-Inzidenz gesunken: Zahlen aus Vorpommern-Rügen fehlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist seit Mitte Februar erstmals wieder gefallen. Aber: Wegen technischer Probleme fehlten die Zahlen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Dienstag mitteilte.

Das Amt meldete aus dem Rest des Landes 5910 nachgewiesene Neuinfektionen in 24 Stunden. Das waren 122 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 1767,1 - nach 1806,8 am Vortag und 1557,4 vor einer Woche. Unter Kindern und Jugendlichen sind die Inzidenzen deutlich höher: Für die Sechs- bis Elfjährigen gab das Amt sie mit 4898 an, für...

