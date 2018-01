Politik MV : CDU und SPD küren Landrats-Kandidaten

Die Landratswahlen in den nach Fläche bundesweit größten Landkreisen kommen in Gang.

von Winfried Wagner

22. Januar 2018, 05:00 Uhr

Die Kreisverbände von CDU und SPD haben ihr Spitzenpersonal für die vier Landratswahlen am 27. Mai weitgehend festgelegt. Dabei kommt es im bundesweit größten Landkreis – der Mecklenburgischen Seenplatte – zum Duell zwischen Amtsinhaber Heiko Kärger (CDU) und Franc Heinrihar (SPD). Der SPD-Mann ist aus Falkensee bei Berlin nach Alt Schwerin gezogen und arbeitet im Bundesfamilienministerium. Er bekam in Neustrelitz 44 von 47 Stimmen ohne Gegenkandidaten.

Kärger bekam am Sonnabend in Stavenhagen 99 Prozent der CDU-Stimmen, Der 57-Jährige ist damit der einzige Kreisverwaltungschef, der bei den Wahlen in den vier Landkreisen wieder antritt. Linke und AfD wollen am 10. Februar jeweils unter mehreren Vorschlägen ihre Landratskandidaten für die Seenplatte küren.

Die CDU in Ludwigslust-Parchim wählte am Freitagabend in Spornitz Klaus-Michael Glaser zu ihrem Spitzenkandidaten, auch mit 99 Prozent. Glaser arbeitet bisher beim Städte- und Gemeindetag in Schwerin. In diesem Großkreis stellt die SPD bisher mit Rolf Christi-ansen den dienstältesten Landrat im Nordosten. Der 60-Jährige wird aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten. Die SPD hat dort der Grabower Bürgermeister Stefan Sternberg nominiert.

Mit besonderer Spannung erwarten politische Beobachter auch die Direktwahlen in Vorpommern. In Vorpommern-Greifswald tritt die einzige Landrätin der Linken, Barbara Syrbe, nicht mehr an. Die Linke hat noch keinen Kandidaten gewählt. Dafür wollen die CDU mit Michael Sack, Bürgermeister in Loitz und Kreistagspräsident, und die SPD mit der 1976 geborenen Monique Wölk aus Greifswald den Sessel des Verwaltungschefs erobern.

Im Kreis Vorpommern-Rügen zieht sich Amtsinhaber Ralf Drescher (CDU) zurück. Die SPD will mit Stefan Kerth, bisher Bürgermeister in Barth, dort siegen. Die Christdemokraten wollen Andreas Kuhn, den Bürgermeister von Zingst, aufstellen, er soll am 27. Januar gewählt werden. Weitere Kandidaten anderer Parteien waren bisher noch nicht bekannt. Im Nordosten waren 2011 mit einer Kreisgebietsreform, wie sie zuletzt in Thüringen und Brandenburg wieder aufgegeben wurde, die bundesweit größten Kreise entstanden.