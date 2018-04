Mecklenburg-Vorpommern : Caffier für mehr Kontrollen

Innenminister beklagt enge Grenzen bei der Überwachung von Plätzen und Internet.

von Frank Pfaff

02. April 2018, 20:45 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hält für eine wirksame Terrorabwehr und Kriminalitätsbekämpfung intensivere Nachforschungen im Internet und mehr Überwachung im öffentlichen Raum für unverzichtbar. Frankreich etwa habe als Reaktion auf folgenschwere islamistische Anschläge mit vielen Toten die Kameraüberwachung massiv erweitert. „Wenn es dafür gut ist, Anschläge wie auch auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zu verhindern, dann ist das nach meiner Meinung etwas, was man der Bevölkerung zumuten kann“, sagte Caffier. Dazu gebe es kontroverse Ansichten. Doch letztlich müssten vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohungen Vor- und Nachteile abgewogen werden. „Die Frage ist nur, ob wir warten, bis wieder etwas Schreckliches passiert, ehe wir reagieren“, mahnte Caffier.

Die jüngsten Festnahmen von Terrorverdächtigen und auch die Verfahren gegen rechtsextremistische Gruppierungen zeigten zudem, dass Ermittlungen im Internet immer wichtiger werden. So hatte der Kauf von Grundstoffen für eine Bombe über eine Internetplattform auf die Spur eines 20-jährigen Syrers geführt, der Ende Oktober 2017 in Schwerin festgenommene worden war. Die Bundesanwaltschaft erhob Anklage wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

„Die Kriminalitätsenergie hat sich zu großen Teilen ins Internet verlagert“, konstatierte Caffier und beklagte, dass der Polizei häufig zu enge rechtliche Fesseln bei ihren Ermittlungen angelegt werden. Das betreffe die Datenspeicherung ebenso wie meist lange juristische Vorläufe. „Wir brauchen eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie viel Eingriff in den Datenschutz ich für meine persönliche Sicherheit hinnehmen will. Und da sehe ich derzeit eine ganz erhebliche Diskrepanz zwischen der alltäglichen Nutzung des Smartphones und den rechtlichen Befugnissen für die Polizei“, erklärte Caffier.

Der schnelle Zugriff in Schwerin habe aber auch deutlich gemacht, dass die Ermittlungsbehörden von Bund und Ländern aus früheren Fehlern gelernt hätten. „Der Informationsaustausch funktionierte gut, die Absprachen waren klar. Das hat zum Erfolg geführt“, stellte Caffier fest. Sowohl bei den Ermittlungen zum rechtsextremistischen Terrortrio NSU als auch beim Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt hatte es massive Versäumnisse und Kommunikationspannen gegeben.

Die Debatte um die künftigen Rollen von Bundes- und Landesbehörden und deren Arbeitsteilung sei aber noch nicht abgeschlossen. So werde er sich als Vertreter der Unions-Innenminister in Kürze mit dem Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, treffen.„Es wird sicher Kompetenzerweiterungen beim Bund geben. Eine Zentralisierung des Verfassungsschutzes werden die Bundesländer aber nicht mitmachen. Wir brauchen auch künftig die regionale Kompetenz vor Ort, um gezielt und rasch in Fällen reagieren zu können, die in Köln und Berlin weniger interessieren“, machte Caffier deutlich.

Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter, erklärte: „Wer mehr Kontrolle fordert, muss auch dafür sorgen, dass gut ausgebildete Kontrolleure in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen. Dazu schweigt Caffier, wohl auch in dem Wissen, dass seine Versprechen nach mehr Personal bei der Polizei stets vom Koalitionspartner zum Platzen gebracht wurden.“

Ritter bezweifelte zudem, dass eine intensivere Überwachung des öffentlichen Raumes schwere Anschläge verhindert. „Die Realität in den Ländern, in denen die Videoüberwachung ausgedehnt wurde, spricht doch leider eine andere Sprache.“