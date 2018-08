Produktpiraterie : Bußgeld für gefakte Shirts?

Professor will Produktpiraterie bekämpfen. Wer absichtlich gefälschte Waren kauft, soll zahlen

von Elmar Stephan

28. August 2018, 11:50 Uhr

Szenen, die an deutschen Flughäfen und gerade in der Urlaubszeit nicht selten vorkommen: Die Urlauber bringen günstig gekaufte T-Shirts oder Taschen von ihrer Reise mit, die Produkten bekannter Markenhersteller auffallend ähneln. Böses Erwachen gibt es, wenn bei der Einreise die gefälschten Waren vom Zoll entdeckt werden. Die Beamten beschlagnahmen zunächst die Produkte und prüfen, ob die Waren gewerblich oder privat eingeführt werden. Der gewerbliche Handel mit Produktfälschungen ist strafbar, die Einfuhr für den privaten Gebrauch nicht. Nach Ansicht des Rechtswissenschaftlers Arndt Sinn sollten auch Privatleute bei der Einfuhr gefälschter Waren ein kleines Bußgeld zahlen.

„Wenn Sie falsch parken, müssen Sie 20 Euro Bußgeld zahlen, wenn Sie absichtlich gefälschte Waren kaufen, passiert nichts, obwohl Sie damit kriminelle Machenschaften unterstützen?“, fragt Sinn. Zwar muss ab einer bestimmten Grenze der Warenwert der Originalware verzollt werden, aber erst ab einem Wert von 430 Euro – wer darunter bleibt, bekomme am Ende das gefälschte Produkt sogar wieder vom Zoll zurück, kritisiert Sinn.

Sein großes Thema ist die Organisierte Kriminalität, und Produktfälschungen sind ein wichtiger Teil dieser Schattenwirtschaft. Das mit Organisierter Kriminalität verdiente Geld finanziert auch den Terrorismus mit, stelle aber auch in anderer Hinsicht eine ernste Gefahr für die Gesellschaft dar. Der weltweite Schaden durch illegalen Handel betrage laut OECD 870 Milliarden Euro, 480 Milliarden Euro davon gehen auf das Konto von Produktfälschungen, sagt Sinn. „Es gibt sogar eine Studie, die geht von 1,2 Billionen Euro Gesamtschaden aus.“ Das Spektrum reicht von der Produktpiraterie bis zum Organ- und Menschenhandel.

Was hat das jetzt alles mit der gefälschten Tasche oder dem T-Shirt zu tun? Nicht jeder Fall von Produktpiraterie oder Zigarettenschmuggel finanziere den Terrorismus, räumt Sinn ein. Er weist aber darauf hin, dass die Paris-Attentäter ihre Waffen mit dem Verkauf gefälschter Turnschuhe finanziert hätten.

Ausgerechnet der Markenverband aber lehnt die Forderung Sinns nach einem Bußgeld ab. „Wir halten davon nicht viel“, sagt Verbands-Experte Alexander Dröge. Der Verband befürchtet, dass es für eine solche Sanktion in der Öffentlichkeit kein großes Verständnis geben würde und damit die Akzeptanz für Marken und Markenschutzrecht generell sinken könnte. „Wir brauchen diese Akzeptanz, um gegen die echten Kriminellen vorgehen zu können.“ Die meisten Verbraucher würden auch nicht mit Vorsatz gefälschte Produkte kaufen, sondern seien ihrerseits Opfer betrügerischer Händler, vor allem im Internet.

Dröge macht keinen Hehl daraus, dass die Lobbyvertreter der Markenhersteller die Diskussion ums Urheberrecht aufmerksam verfolgt haben. „Dort wird immer mehr hinterfragt, ob es denn sein kann, dass man bei Verstößen kriminalisiert wird“, sagt Dröge. Dass Produktpiraterie wirklich die Organisierte Kriminalität fördert, stellt er nicht in Abrede. Aber: „Das Wissen darum muss man erst einmal in der Bevölkerung verankern. Insofern ist Aufklärung im ersten Schritt wesentlich sinnvoller und besser.“ Dennoch hält Sinn an seiner Forderung nach einem Bußgeld für den vorsätzlichen Kauf gefälschter Markenprodukte fest. „Unsere gesamte Gesellschaft leidet darunter. Zwar kaum merklich, aber langfristig, weil wir einen Abzug von Innovationen aus der Wirtschaft haben, mit der Folge von Arbeitsplatzverlusten.“