Militär : Bundeswehr prüft Standorte in MV neu 

Der Bedarf wird wegen der veränderten Sicherheitslage neu ermittelt. Zuletzt waren die Kasernen Fünfeichen bei Neubrandenburg und Basepohl an der Seenplatte geschlossen worden.

von Winfried Wagner

06. Februar 2018, 17:52 Uhr

Die veränderte Sicherheitslage kann zu einer erneuten Überprüfung von Standortentscheidungen bei der Bundeswehr im Nordosten führen. Das erklärte ein Sprecher des Landeskommandos Mecklenburg-Vorpommern am Dienstag in Schwerin. In den zuständigen Bundesbehörden werde aber zuerst der konkrete Bedarf der Bundeswehr ermittelt, bevor über Standorte nochmals nachgedacht werden könne.

Im Zuge der bisherigen Bundeswehrreform waren in Mecklenburg-Vorpommern zuletzt die Kasernen in Fünfeichen bei Neubrandenburg und Basepohl (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) geschlossen und an das Bundesfinanzministerium abgegeben worden. Zudem wurde der militärische Teil des Flughafens Trollenhagen bei Neubrandenburg und ein Übungsplatz bei Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) aufgegeben und die Marine aufgestockt. Als Nächstes sollten ein großes Militärlager in Rechlin und die Kaserne Trollenhagen aufgegeben werden.

Wegen der veränderten Sicherheitslage hatte die Bundeswehr den 2013 zurückgestuften Übungsplatz Jägerbrück (Kreis Vorpommern-Greifswald) inzwischen wieder zum Truppenübungsplatz hochgestuft, auf dem wieder mit scharfer Munition geübt werden darf. Es ist laut Landeskommando der bundesweit einzige Fall, bei dem ein zuletzt zurückgestufter Trainingsplatz wieder zum Nato-Gefechtsübungsplatz aufgewertet wird.