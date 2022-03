Loitz : Bundesstraße aus Protest gegen Treibstoffpreise blockiert

Aus Protest gegen die hohen Kraftstoffpreise haben mehrere Lkw-Fahrer und Demonstranten am Donnerstag rund eine Stunde die Bundesstraße 194 bei Loitz (Vorpommern-Greifswald) blockiert. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es am frühen Nachmittag dadurch zu einem mehrere Kilometer langem Stau. Zu der Kundgebung hatte - wie in der Vorwoche - ein Unternehmer der Region aufgerufen.

An einem Transparent stand: „Es reicht. Kraftstoff-, Heiz-, Lebensmittelkosten nicht mehr bezahlbar. Ihr vernichtet Existenzen“. Die Bundesstraße 194 führt von Demmin über Loitz nach Grimmen, Stralsund, zur Autobahn 20 und nach Greifswald. Diesel und Superbenzin kosteten am Donnerstag an einigen Tankstelle im Nordosten wieder etwa 2,20 Euro pro Liter....

