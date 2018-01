Studie : Bürger unzufrieden: Polizei ist zu wenig präsent

45,67 Prozent der Befragten sieht zu wenig Polizeibeamte in ihrem Wohngebiet. Dunkelfeldstudie Thema im Innenausschuss

von Thomas Volgmann

18. Januar 2018, 20:45 Uhr

Die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern sind unzufrieden mit ihrer Polizei – konkret mit der Anwesenheit der Ordnungshüter im Wohngebiet. In einer großen Dunkelfeldstudie des Landeskriminalamtes (LKA) und der Verwaltungsfachhochschule Güstrow wurden Antworten von 3170 Personen ausgewertet. Ein Ergebnis: „Die Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass die Polizei in ihrer Wohngegend nicht präsent genug ist (45,67 Prozent), wohingegen 36,15 Prozent eine ausreichende Präsenz attestieren“, heißt es in dem Bericht. Im Kreis Vorpommern-Greifswald, an der Grenze zu Polen, wird die Polizeipräsenz von 52 Prozent am häufigsten bemängelt.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht sich durch die Studie in ihrer Forderung nach mehr Personal bestätigt. „Ich bin gespannt, welche Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen werden“, sagte GdP-Landesvorsitzender Christian Schumacher. Von 2002 bis 2012 waren nach einem Personalentwicklungskonzept fast 1000 Stellen bei der Landespolizei eingespart worden. „Die 150 zusätzlichen Stellen, die im vergangenen Jahr versprochen wurden, werden nicht ausreichen, um die Polizeipräsenz sichtbar zu verbessern“, so Schumacher.

Anders dokumentiert sich in der Studie die Zufriedenheit der Bürger mit der polizeilichen Aufgabenerfüllung. Die Befragten gaben der Polizei im Durchschnitt 4,29 von möglichen 6 Punkten. „In Schulnoten ausgedrückt entspräche dies einer Zwei Minus“, wird in der Studie geschlussfolgert. Bewertet wurden unter anderem Kriterien wie Bürgerfreundlichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Erscheinungsbild und Professionalität. Kritisch wurde aber auch die Transparenz der Polizeiarbeit gesehen. Opfer von Straftaten wüssten in 42 Prozent der Fälle nicht, ob weitere Ermittlungen durch die Polizei geführt wurden, heißt es in der Studie. Die kommt dann zu dem Schluss: „Mit einer besseren Information an die Geschädigten könnte hier einem Vertrauensverlust der Polizei gegenüber entgegengewirkt werden.“

Erste Zwischenergebnisse der Dunkelfeldstudie waren bereits im Dezember 2015 veröffentlicht worden. Danach wird in Mecklenburg- Vorpommern nur jede 14. Straftat angezeigt. Besonders niedrig ist die Anzeigebereitschaft der Betroffenen häuslicher Gewalt. In 98,4 Prozent der Fälle würden prügelnde Ehe- und Lebenspartner, Eltern oder Geschwister nicht angezeigt. Gründe für das Schweigen seien am häufigsten Angst vor den Tätern und Scham. Kritik kam auch von der Opposition im Landtag. „Wen wundern da noch das schwindende Sicherheitsgefühl und das sinkende Vertrauen in unseren Rechtsstaat“, fragte der Abgeordnete der AfD-Fraktion, Sandro Hersel. Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Peter Ritter: „Der Innenminister muss sich fragen lassen, welchen Wert solche Studien und deren Ergebnisse haben, wenn keine Konsequenzen daraus gezogen werden.“ Seine Fraktion will die Studie im Innenausschuss zum Thema machen.