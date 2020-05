Regelbetrieb an Schulen in MV : Bündnisgrüne fordern mehr Unterricht - notfalls sollen Studierende ran

Partei will Schülern regelmäßige soziale Kontakte ermöglichen

von Angela Hoffmann

26. Mai 2020, 15:17 Uhr

Bündnis 90/Die Grünen in MV sprechen sich dafür aus, an den Schulen zum eingeschränkten Regelbetrieb überzugehen. Nach der Öffnung der Landesgrenzen für Touristen sei es nun auch an der Zeit, die Schulen wieder täglich für alle Schüler zu öffnen, sagte gestern die Landesvorsitzende Ulrike Berger: „Ein Tag Unterricht pro Woche kann nicht das Ende der Überlegungen sein.“ Schüler bräuchten regelmäßige soziale Kontakte und Eltern müssten bei der Betreuung entlastet werden.

Für ein zügiges Hochfahren des täglichen Schulbetriebs seien kreative Lösungen nötig, so Berger weiter. Die Bündnisgrünen wollen demnach einen kontinuierlichen Präsenzunterricht, der durch einen kleineren Anteil Homeschooling ergänzt werden kann. Der konkrete Vorschlag: täglicher Schulunterricht für alle Schüler von mindestens vier Unterrichtsstunden in der Grundschule bzw. bis zu sechs Stunden ab Kasse 5 in der gewohnten Klassenstärke. Analog soll auch in der beruflichen Bildung verfahren werden.

Die Partei verweist dabei auf die gemeinsamen Empfehlungen des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) und der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Die Öffnung müsse mit einer Reihe zusätzlicher Hygienemaßnahmen verbunden sein, die sich an den Vorgaben für die Kitas in MV orientieren, sagte Berger. Ähnlich hatte sich kürzlich bereits die oppositionelle Linksfraktion im Landtag positioniert. „Mehr Unterricht ist möglich“, hieß es.

Zu wenig Räume und zu wenig Lehrer – für diese beiden Hauptprobleme in den Schulen lassen sich nach Auffassung der Bündnisgrünen Lösungen finden. „Wir haben 4500 Lehramtsstudierende im Land, die derzeit im Homeoffice studieren. Warum können höhere Semester nicht vorübergehend an den Schulen eingesetzt werden – auf Honorarbasis oder als angerechnetes Praktikum?“, fragt Uwe Flachsmeyer, Vorsitzender der Rostocker Bürgerschaftsfraktion. Denkbar seien zum Beispiel Vorbereitungsteams mit Lehrkräften, die als Angehörige von Risikogruppen nicht selbst unterrichten können, so Flachsmeyer. Zudem gebe es in vielen Kommunen weitere Einrichtungen mit größeren Räumen, die erst nachmittags genutzt würden und in denen vormittags unterrichtet werden könnte.