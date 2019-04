Kabinettsumbildung MV : Bruch mit Schwesig: Mathias Brodkorb tritt zurück

Das Kabinett in MV ordnet sich neu

von svz.de

29. April 2019, 10:06 Uhr

Kabinettsumbildung in Mecklenburg-Vorpommern: Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) ist von seinem Amt zurückgetreten. Seine Entscheidung teilte er zunächst Parteifreunden per SMS am Montag mit, später folgte eine offizielle Stellungnahme. Grund für seinen Rücktritt ist ein gestörtes Verhältnis zur Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Es sei ihm nicht gelungen, ein vertrauensvolles Verhältnis zur Schwesig aufzubauen. Zudem gebe es bei anstehenden Stellenbesetzungen im Finanzministerium Meinungsverschiedenheiten. Zuletzt hatte Schwesig Brodkorb einen neuen Staatssekretär quasi vor die Nase gesetzt. Seit Längerem sind zwei Abteilungsleiterposten im Finanzministerium unbesetzt.

Des Weiterem seien er und die Staatskanzlei in wichtigen finanzpolitischen Fragen sehr unterschiedlicher Ansicht gewesen, was eine weitere Zusammenarbeit unmöglich mache.

Brodkorb will aber weiterhin Landtagsabgeordneter bleiben und freue sich auf eine gute Zusammenarbeit mit der Fraktion.

Reinhard Meyer, Chef der Staatskanzlei in MV, wird in Parteikreisen als Nachfolger gehandelt. Ministerpräsidentin Schwesig sei nach Informationen unserer Redaktion von der Entscheidung Brodkorbs überrascht gewesen.

