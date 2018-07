Brand in Groß Laasch : Brandwache rund um die Uhr

Waldstück bei Groß Laasch für Feuerwehr und Munitionsbergungsdienst weiter Thema.

von Kathrin Neumann

10. Juli 2018, 18:15 Uhr

„Das war lebensgefährlich.“ Auch zwei Tage, nachdem der Waldbrand bei Groß Laasch endlich gelöscht war, ist Uwe Pulss, Kreiswehrführer im Landkreis Ludwigslust-Parchim, die Betroffenheit anzumerken. „Sonntagabend fiel eine große Anspannung von mir ab.“ 30 bis 40 Detonationen hatten er selbst, die Einsatzkräfte und die Mannschaft des zivilen Löschpanzers mitbekommen. „Bei einer größeren Detonation waren wir in der Nähe. Die Stoßwelle hat man an den Beinen gespürt“, so Pulss.

Für das Waldstück an der Autobahn 14 knapp einen Kilometer hinter der Anschlussstelle Ludwigslust gilt nun ein absolutes Betretungsverbot. Mitarbeiter der Landesforst gehen rund um die Uhr Brandwache. „Unsere Schläuche bleiben voraussichtlich bis Sonnabend noch liegen, falls sich doch noch unterirdisch ein Glutnest versteckt hat und das Feuer wieder aufflammt“, erklärt Uwe Pulss.

In Unmittelbarer Nähe wurde beräumt

Mit dem Waldstück wird sich nun auch der Munitionsbergungsdienst noch einmal befassen. „Wir werden aufgrund der jetzigen Erkenntnisse, in welchen Bereichen es zu Explosionen kam und wo Kampfmittel gefunden wurden, die in unserem Kampfmittelkataster eingetragenen Daten verifizieren und gegebenenfalls ergänzen“, erklärte Robert Mollitor, Leiter des Munitionsbergungsdienstes. Als munitionsbelastet bekannt war die Fläche bereits. „Sie ist unter der Nummer 611 mit der Bezeichnung ,Laascher Weide – Käterholz’ erfasst“, so Mollitor.

In unmittelbarer Nachbarschaft, im Bereich des durch den Autobahnbau entstandenen Baggersees, war 2013 eine Fläche beräumt worden. Dabei wurden insgesamt 1588 Kampfmittel gefunden. Granaten von Kaliber zwei bis 10,5 Zentimeter, Minen, Handgranaten und Waffen.