Neubrandenburg : Brandserie: Suche nach Brandstiftern läuft weiter

Die Polizei in Neubrandenburg fahndet weiter nach Brandstiftern, die im Stadtteil Oststadt immer wieder Feuer legen. Zuletzt waren am Sonntagmorgen zwei Sperrmüllhaufen angezündet worden, wobei die Flammen in einem Fall auf die Fassade eines Mehrfamilienhauses übergriffen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen, kurz bevor die Wohnungen an diesem Treppenaufgang wegen des Rauchs evakuiert werden mussten. Es entstanden geschätzt 50 000 Euro an Schaden.

In der Oststadt, in der etwa 20 000 Einwohner leben, gibt es seit zwei Wochen eine Brandserie. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der schweren Brandstiftung. Bisher hatte es allein fünf Kellerbrände gegeben, die sich in der derselben Straße ereigneten. Zwei Menschen kamen in der Folge in eine Klinik. Die beiden Brände am Sonntag ereigneten sich nur ...

