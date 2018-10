Kirchentag 2019 : Bischof hält Ausschluss von AfD-Politikern für falsch

Auf dem Kirchentag 2019 sollen AfD-Politiker keine Bühne bekommen. Der Bischof in der Nordkirche, Abromeit, hält den Ausschluss von Vertretern der Partei für falsch und sprach von vergebenen Chancen.

von Martina Rathke

19. Oktober 2018, 20:00 Uhr

Die Entscheidung, keine AfD-Politiker zum Kirchentag 2019 einzuladen, stößt in der evangelischen Kirche auf Kritik. «Ich halte die Entscheidung für falsch», sagte der Bischof der Nordkirche für den Sprengel Mecklenburg und Pommern, Hans-Jürgen Abromeit, in Greifswald. Der Kirchentag sei ein sehr großes und weites Diskussionsforum. Er vergebe sich eine große Chance, wenn er von vornherein sage, er lade nicht ein.

Kritik an der Position des Bischofs kam vom Arbeitskreis «Christen in der SPD». Landessprecher Christpher Denda bezeichnete die Aussage Abromeits am Freitag als «sehr merkwürdig». Sie passe aber ins Bild. Mit seiner Predigt auf dem «Marsch für das Leben» im September habe Abromeit bereits offen mit Abtreibungsgegnern sympathisiert.

«Kirche nicht links und nicht rechts»

Das Kirchentagspräsidium hatte Ende September entschieden, zum Kirchentag 2019 in Dortmund keine Repräsentanten der AfD zur Mitwirkung auf Podien oder Diskussionsveranstaltungen einzuladen. Abromeit sagte, natürlich müsse man sich keine «Vogelschiss-Rhetorik» auf den Kirchentag holen. Aber man könne andere Politiker einladen, die sich mit entsprechenden Sachthemen beschäftigten.

«Kirche ist nicht links und nicht rechts. Kirche ist da, wo die Menschen sind und wo Christus ist», betonte Abromeit. Bezogen auf den Umgang mit der AfD sei dies eine große Herausforderung. Man müsse aber mit den Menschen, die meinen, die AfD gebe ihnen Antworten, im Dialog bleiben. Der Landessprecher der «Christen in der SPD», Denda, bezeichnete die AfD als in Teilen «rechtsextrem» und die Mitglieder, die es nicht seien, akzeptierten das. Der Kirchentag müsse sich keine Funktionäre der AfD an Bord holen.

Die AfD warf der SPD vor, den christlichen Glauben für eigene politische Zwecke zu instrumentalisieren. Die Liebe und das Bekenntnis zu Gott trage kein Parteibuch und definiere sich aus dem Glauben selbst, sagte der religionspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Jens-Holger Schneider.

Übergangszeit der Nordkirche endet

Nach 18 Jahren endet im September 2019 die Amtszeit von Abromeit - zeitgleich mit der seines Mecklenburger Bischofskollegen Andreas von Maltzahn. Damit geht auch die Übergangszeit nach der 2012 vollzogenen Fusion der Pommerschen, Mecklenburger und Nordelbischen Kirche zur Nordkirche zu Ende. Schwerin verliert dann den Bischofssitz für Mecklenburg und Pommern. Von Oktober 2019 an wird es dann nur noch einen Bischof für den Sprengel Mecklenburg und Pommern mit Sitz in Greifswald geben.

Die Fusion bezeichnete Abromeit als «Erfolgsgeschichte». Es seien nachhaltige kirchliche Strukturen entstanden. Mecklenburg und Pommern seien innerhalb der Nordkirche gut zusammengewachsen. Vor der Fusion zur Nordkirche war der Versuch einer Fusion zwischen den evangelischen Kirchen Pommerns und Mecklenburg gescheitert.