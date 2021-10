Mecklenburgische Seenplatte : Drei betrunkene Fahrer innerhalb von zwölf Stunden festgesetzt

Die alkoholisierten Kraftfahrzeugführer waren in Malchow, Demmin und Neubrandenburg unterwegs. Gegen all drei wurde Strafanzeige erstattet.

Mecklenburgische Seenplatte | Die Polizei hatte am Montag und in der Nacht zu Dienstag viel zu tun. Denn gleich drei betrunkene Fahrzeugführer mussten innerhalb von zwölf Stunden aus dem Verkehr gezogen werden. Wie die Polizei Mecklenburgische Seenplatte am Dienstag mitteilte ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen. Fahrer waren in Malchow, Demmin und

