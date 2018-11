Unmut wegen Gehaltsverhandlungen : Beschwerdebrief an Diakonie-Vorstand

Vorstand verweist auf demokratischen Beschluss der Mitarbeitervertretungen

von Angela Hoffmann

15. November 2018, 18:26 Uhr

Beim Diakonischen Werk in MV gibt es Unmut in Teilen der Mitarbeiterschaft. In einem Beschwerdebrief von einem anonymen Verfasser an den Vorstand wird kritisiert, dass es in der Diakonie auch weiterhin keine allgemeinen Tarifverträge für die Beschäftigten geben wird und dass der Vorstand Gegenstimmen dazu ausblende.

Hintergrund: Im Oktober fand eine Versammlung aller Mitarbeitervertretungen in Rostock statt, bei der mit Zweidrittelmehrheit beschlossen wurde, dass es weiterhin interne Gehaltsvereinbarungen geben soll. Bei diesem sogenannten Dritten Weg in der Diakonie verhandeln die Vertreter des Dienstgebers und gewählte Vertreter der Mitarbeiter die Gehälter in der „Arbeitsrechtlichen Kommission“. Der gewerkschaftliche Organisationsgrad innerhalb der Diakonie ist indes gering.

Der Vorstand hatte diese Entscheidung ausdrücklich begrüßt. „Dennoch sind wir immer gesprächsbereit und setzen uns gern mit jedem zu diesem Thema auseinander“, wehrte sich Vorstandsmitglied Henrike Regenstein gestern gegen den Vorwurf, die Meinung des restlichen Drittels würde ignoriert.

Der Verfasser des Beschwerdebriefes kritisiert, dass nicht mit Gewerkschaften, sondern mit Arbeitnehmern verhandelt werde, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen würden. Eine faire Bezahlung sei so kaum zu erreichen. Im Vorstand heißt es dagegen, dass es bei Gesamtverhandlungen keine einzelnen Abhängigkeiten gebe.

Doch auch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di hält diese Konstellation für bedenklich und will deshalb auch weiterhin auf die angebotene Mitwirkung in der Arbeitsrechtlichen Kommission verzichten. „Wir sind ganz klar gegen den Dritten Weg, weil diese Art der Lohnfindung nicht auf Augenhöhe stattfindet“, meinte gestern Ver.di-Fachbereichsleiter Steffen Kühhirt. Den Beschluss der Mitarbeitervertretungen müsse man jedoch akzeptieren.