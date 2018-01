Attacken im Amt : Bepöbelt und bespuckt

Angriffe auf Amtsmitarbeiter: Innenminister hält systematische Erfassung der Fälle für unnötig

von Udo Roll

27. Januar 2018, 05:00 Uhr

Der Mitarbeiter des Ordnungsamtes landete wegen eines Knöllchens im Krankenhaus. Er hatte in Wismar einen Falschparker entdeckt und einen Strafzettel erteilt. Der uneinsichtige Fahrer beleidigte den Mitarbeiter, dann fuhr er ihm über den Fuß. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Attacken auf Behördenmitarbeiter wie in Wismar sind längst keine Einzelfälle mehr. „Mitarbeiter in Behörden, Ämtern und Stadtverwaltungen werden immer öfter angegriffen“, erklärte Matthias Manthei von der BMV-Fraktion gestern im Landtag. Die Beschäftigten würden bespuckt, bepöbelt und mitunter auch körperlich angegriffen. Anders als bei Attacken auf Polizisten werden die Übergriffe auf Beschäftigte im öffentlichen Dienst statistisch aber nicht erfasst.

Nach Einschätzung des BMV-Politikers wäre eine Erfassung der Attacken aber dringend geboten. „Wir brauchen ein Lagebild zur Gefährdung von Mitarbeitern in Ämtern und Behörden“, forderte Manthei. Insbesondere Tätigkeiten mit direktem Bürgerkontakt seien mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko verbunden. Die Angriffe müssten deshalb gezählt und ausgewertet werden. Die Landesregierung solle ein verpflichtendes Meldeverfahren entwickeln.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hält diese Überlegungen allerdings für nicht umsetzbar. Caffier räumte zwar „eine Verrohung in Teilen in der Gesellschaft“ ein , erteilte dem Antrag der BMV für eine systematischen Zählung der Angriffe aber eine deutliche Absage. „Der bürokratische Aufwand wäre viel zu hoch. Das können wir nicht bewerkstelligen“, erklärte Caffier. Das Problem würde damit auch nicht gelöst werden.

Der Antrag der BMV, den die Fraktion am Ende zurückzog, hätte auch bei anderen Fraktionen von SPD, CDU und Linke keine Mehrheit gefunden, wie Abgeordnete in der Debatte durchblicken ließen.

Für die Linke verwies Peter Ritter auf bereits ergriffene Schutzmaßnahmen hin. Etwa Videoüberwachung und Alarmsysteme. Das geforderte Meldekonzept sei dagegen unausgegoren und kontraproduktiv.

Der Oppositionspolitiker sprang sogar dem Innenminister bei. Dessen Ressort habe bereits eine fundierte und detaillierte Analyse zu den Gefährdungssituationen in den verschiedenen Verwaltungsebenen vorgelegt.

Gänzlich vom Tisch ist das Anliegen der BMV aber noch nicht. Das Thema Angriffe auf Behördenmitarbeiter will Manthei noch einmal in den Innenausschuss bringen.

Aus dem Landtag: AfD scheitert mit Zuzugsstopp

Drei Abfuhren für die AfD: Mit teils deutlichen Worten haben die Abgeordneten von SPD, CDU, Linke und BMV gestern mehrere Anträge der AfD zur Flüchtlingspolitik im Parlament durchfallen lassen.

Zuerst waren die Rechtspopulisten mit dem Versuch gescheitert, einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge nach Schwerin zu erwirken. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) widersprach der Darstellung der AfD-Fraktion, dass in dem von Asylbewerbern und Flüchtlingen bewohnten Plattenbaugebiet Dreesch eine Ghettobildung drohe. Stadt und Zivilgesellschaft seien dort sehr aktiv, um den Zusammenhalt zu stärken, sagte er. „Der Dreesch ist keine No-go-Area. Sie wollen nur Ängste schüren“, stellte Caffier klar. Von Absonderung könne nicht im Ansatz die Rede sein, ein Zuzugsstopp nach Schwerin sei nicht nötig.

In der rund 100 000 Einwohner zählenden Landeshauptstadt leben den Angaben zufolge etwa 2000 anerkannte Flüchtlinge. Sie dürfen ihren Lebensort frei wählen. Viele zieht es dorthin, wo bereits Landsleute sind. „Wir würden es nicht anders machen“, sagte die Linke-Abgeordnete Eva-Maria Kröger in der Debatte. Harsche Kritik an den ehemaligen Kollegen, kam auch aus den Reihen der BMV-Fraktion, deren vier Mitglieder einst der AfD angehörten. „Sie wollen die Städte und Kommunen damit gegeneinander ausspielen“, warf BMV-Mann Matthias Manthei der AfD-Fraktion vor.

Die AfD hatte offenbar auch mit falschen Zahlen operiert, wie Innenminister Caffier feststellte. Die Fraktion hatte von 7000 Flüchtlingen und Migranten gesprochen. Tatsächlich gehe es aber konkret um 2000 Menschen, erläuterte Caffier.

Auch die Anträge zur Sprachausbildung bei Migranten und Betreuungsqualität von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wurden von den anderen Fraktionen regelrecht zerpflückt und geschlossen abgelehnt. Seitenhiebe setzte es gestern auch immer wieder wegen des Plagiatfalls in der AfD-Fraktion zwei Tage zuvor. Der Abgeordnete Christoph Grimm hatte in einer Debatte zum Datenschutzrecht eine Rede gehalten, die nahezu wortgleich aus dem Internet stammte. Die Schuld gab er einem Mitarbeiter.

Steigt Lohn für Grundschullehrer?

Die von Gewerkschaften seit langem geforderte bessere Bezahlung der Grundschullehrer in Mecklenburg-Vorpommern rückt in greifbare Nähe. Nach CDU-Bildungspolitiker Marc Reinhardt sprach sich gestern auch der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landagsfraktion, Andreas Butzki, dafür aus. Im Landtag sagte Butzki, bei der Entlohnung der Grundschullehrer müsse gehandelt werden. Dem Vernehmen nach gibt es Gespräche dazu auch in der Regierung.

Gewerkschaften und Opposition fordern seit langem eine Anhebung der Gehälter auf das Niveau von Regionalschul- und Gymnasiallehrern. Bisher liegen Grundschullehrer zwei Gehaltsstufen unter ihren Kollegen an weiterführenden Schulen. Als erster Politiker der Regierungskoalition hatte sich der bildungspolitische Sprecher der CDU, Reinhardt, im Dezember für Gehaltserhöhungen ausgesprochen.

Splitter: Falscher Abschied

Es klang nach einem überraschenden Abschied aus dem Parlament. Der langjährige Abgeordnete Peter Ritter von den Linken dankte dem Präsidium „in meiner letzten Rede.“ Stille im Parlament. Einige Abgeordnete blickten irritiert zu ihren Nachbarn. Der Ritter verlässt den Landtag und keiner hat´s gewusst? Vielleicht hat der eine oder andere auch erleichtert aufgeatmet. Genosse Ritter kann verbal nämlich auch ordentlich austeilen und ist ein zäher Debattengegner. Und er ist ein Schlitzohr. Die Ankündigung war nämlich nur die halbe Wahrheit. Ritter hatte die Dramatik durch eine Kunstpause erhöht. Es folgte nämlich noch ein Halbsatz: „für den heutigen Sitzungstag.“ Die Ritter-Fans atmeten auf.

Splitter: Unerlaubtes Flugobjekt

Abgeordnete dürfen im Plenarsaal auch mal lachen. Witze und ironische Spitzen gegen den politischen Gegner sind auch erlaubt. Die Aktion aus CDU-Reihen, so sagen mehrere Zeugen, ging dann aber doch zu weit: In der Herzkammer der Demokratie stieg am Mittwochabend plötzlich ein Papierflieger auf. Der unerlaubte Start des Flugobjektes brachte Landtagspräsidentin Schlupp mächtig in Rage. Sie drohte an, die Sitzung zu unterbrechen und erst um 23 Uhr wieder fortzusetzen. Da war Schluss mit lustig. Der Pilot konnte bis heute nicht ermittelt werden.