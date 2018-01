Landwirtschaft : Bauern-Schelte an Hilfsplan

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von Torsten Roth

erstellt am 10.Jan.2018 | 05:00 Uhr

Widerstand auf dem Acker: Die Bauern in MV lehnen die mit der Neuordnung der EU-Agrarpolitik erwarteten Kürzungen der millionenschweren Agrarbeihilfen rundweg ab. Für die Landwirte stehe die „Besitzstandswahrung an erster Stelle“, stellte Bauernpräsident Detlef Kurreck gestern in Schwerin klar. Kürzungen bei den Direktzahlungen hätten Einkommensverluste zur Folge. Brüssel zahlte den Agrarbetrieben in MV 2017 insgesamt 356 Millionen Euro Agrarbeihilfen – u. a. als Ausgleich für preiswerte Lebensmittel. Angesichts steigender Pachten, Löhne und Kosten könnten die Betriebe darauf nicht verzichten. Zwar sei zu befürchten, dass die Landwirte den Brexit „nicht unbeschadet“ überstehen werden und Kürzungen von bis zu 20 Prozent drohten. Trotz Einbußen im EU-Haushalt nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU dürfe der „Finanzumfang aber nicht in Frage gestellt werden“, sagte Verbandschef Martin Piehl. Als Ausgleich für sinkende Prämienzahlungen müssten die Bauern Umweltleistungen besser vergütet bekommen: „Bauern müssten damit Geld verdienen können.“ Die bisherige Umwelthilfe gleiche nur den Mehraufwand aus.

Mit ihrem Finanzkurs stellen sich die Bauern in MV teilweise klar gegen ein erst vor kurzem von Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) vorgestelltes neues Förderkonzept. Nach dem Backhaus-Plan soll ab 2020 die bisherigen Basisprämie von 272 Euro je Hektar in eine Grundprämie von 100 Euro umgewandelt werden, die mit Zuschüssen u. a. für Umweltleistungen aufgestockt werden kann. Zudem sollen in benachteiligten Gebieten weitere 25 Euro je Hektar und eine Tierprämie von 70 Euro je sogenannter Großvieheinheit gezahlt werden. Die Bauern unterstützen zwar den Vorschlag, wirtschaftliche Anreize für Agrarumweltmaßnahmen wie die Anlage von Blühstreifen zu schaffen. Nur: „Mit 100 Euro Grundprämie braucht keiner kommen“, meinte Kurreck. Wenn die Flächenprämien um mehr als die Hälfte gekürzt würden, gebe es kein Versprechen, dass das eingesparte Geld auch für Umweltleistungen gezahlt werde. Vielmehr drohe Geld aus MV zugunsten anderer Regionen abzufließen, da der Nordosten über weniger Tiere und Grünland als andernorts verfüge, keine so genannten benachteiligten Gebiete ausgewiesen habe und durch die bestehende Agrarstruktur benachteiligt sei. Backhaus will kommende Woche am Rande der Grünen Woche auf einer Sonderkonferenz der Agrarminister sein Konzept vorstellen, kündigte er gestern an.

Die Debatte trifft die Bauern in wirtschaftlich harten Zeiten: Angesichts drohender Nässeschäden nach den vergangenen niederschlagsreichen Monaten und fehlender Herbstbestellung auf Tausenden Hektar drohe 2018 die dritte schlechte Ernte in Folge, prognostizierte Kurreck. So seien zehn Prozent weniger Raps und bis zu 15 Prozent weniger Winterweizen ausgesät worden. Inzwischen gerate auch die Frühjahrsaussaat in Gefahr.