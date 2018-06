Landwirtschaft MV : Bauern im Land fehlen 400 Millionen

In einem Drittel der Betriebe reicht das Geld nicht bis zur nächsten Ernte.

von Torsten Roth

27. Juni 2018, 05:00 Uhr

Das haut ins Kontor: 50 Prozent weniger Wintergerste, ein Viertel weniger Winterweizen und -roggen, auch 30 Prozent weniger Raps, kaum noch Futter fürs Vieh – nach wochenlanger Dürre sagt die gestern vorgelegte erste Ernteschätzung in MV den Bauern massive Einbußen voraus. Die dritte schlechte Ernte in Folge, beklagte Marco Gemballa, Ackerbauexperte des Bauernverbandes gestern nach einem Dürregipfel in Schwerin. Die Landwirte in den Ackerbaubetrieben des Landes müssten schätzungsweise mit Einbußen von 400 Millionen Euro rechnen – ein Viertel der sonst erzielten Jahreseinnahmen. „Das Geld fehlt auf dem Konto – für die Vorbereitung der neuen Ernte 2019, für die Bezahlung der Mitarbeiter, für die Tilgung von Krediten, meinte Gemballa. Die Finanznot werde bereits spürbar: Es müsse damit gerechnet werden, dass etwa ein Drittel der Unternehmen im Land nicht mehr in der Lage sein wird, bis zur neuen Ernte 2019 alle Kosten zu tragen. Einigen Landwirten werde nichts anderes übrigbleiben, als Acker oder gar den ganzen Betrieb zu verkaufen, um die private Insolvenz abzuwenden.

Erste Hilfe ist in Sicht: „Eine schwierige Situation“, erklärte Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag. Es müsse mit „deutlichen Einkommensverlusten“ gerechnet werden. Backhaus: „Die Gewinnmargen sind in den meisten Betrieben weg.“ In einigen Landesteilen habe es seit Ostern keinen Niederschlag gegeben. Aufwachsender Weizen auf einem Quadratmeter brauche aber etwa sieben Liter am Tag – sonst verdurstet er. Jetzt legt das Land ein erstes Hilfsprogramm auf: Staatsbürgschaften für Agrarbetriebe, Stundung von Pachtzahlungen für Landesflächen, Steuern, Abgaben sowie Tilgung für Staatsdarlehen sollen in den Betrieben vorerst für eine erste Entlastung sorgen. Darüberhinaus könnten Betriebe mit dem bereits in der Milchkrise aufgelegten Bodenaufkaufprogramm ihre Liquidität verbessern, mit dem Betriebe ihren Acker an das Land zunächst verkaufen, dann pachten und nach sechs Jahren zurückkaufen können.

Für mehr Geld in der Kasse dürften die Hilfsangebote kaum sorgen: In vergleichbaren Fällen sei das Bürgschaftsangebot des Landes nur wenig zum Tragen gekommen. Auch das Landkaufprogramm hätten nur etwa zehn Unternehmen genutzt. Drei Millionen Euro stünden dafür noch zur Verfügung – angesichts der Millionenausfälle „ein Tropfen auf den heißen Stein“, gestand Backhaus.