Mecklenburg-vorpommern : Ballett-Uraufführung in Schwerin - Mehr Zuschauer erlaubt

Wenige Tage nach dem Neustart des Spielbetriebs an den Theatern in Mecklenburg-Vorpommern bringt das Tanzensemble in Schwerin eine Uraufführung auf die Bühne. Am Mecklenburgischen Staatstheater steht am Freitag das Ballett „Through my Eyes“ nach Musik von Johannes Brahms auf dem Programm.

Es ist der dritte Tanzabend, den Ballettdirektorin und Choreographin Xenia Wiest gestaltet und in dem sie das Aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlicher Herkunft thematisiert, die am Ende zu einer Einheit zusammenfinden. Musikalisch begleitet werden die Tänzer von der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin und dem Klaviersolisten Florian Uhlig...

