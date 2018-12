Verkehr MV : Bahn-Warnstreik: Einschränkungen im Zugverkehr - So gibt es Geld zurück

Ein Bahnstreik hat im Norden zu massiven Zugausfällen und Einschränkungen geführt. Diese trafen vor allem Reisende im Fernverkehr und Pendler.

10. Dezember 2018, 10:31 Uhr

Der Warnstreik bei der Deutschen Bahn hat im Norden den Zugverkehr vielerorts lahmgelegt. Vor allem Reisende im Fernverkehr, der bundesweit komplett eingestellt wurde, und Pendler im Regional- und Nahverkehr mussten am Montagmorgen starke Nerven haben.

In Hamburg waren neben dem gesamten Fernverkehr auch Teile des Regional- und S-Bahnverkehrs betroffen. Die S-Bahn-Linie 3 fiel bis mindestens 9.00 Uhr zwischen Neugraben und Stade aus, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Hier wurden Ersatzbusse eingerichtet. Im Regionalverkehr war den Angaben zufolge zudem der RE5 zwischen Hamburg und Cuxhaven betroffen, so dass Reisende auch hier mit Ausfällen rechnen mussten.

Massive Einschränkungen gab es auch in Mecklenburg-Vorpommern. Flächendeckend fielen hier Züge aus. Besonders betroffen war zunächst die Strecke zwischen Rostock und Schwerin. (Weiterlesen: Schwerin ans ICE-Netz angeschlossen)

In Schleswig-Holstein hatte der Streik zu Beginn nur Auswirkungen auf den Fernverkehr. Dann wurde jedoch der komplette Hauptbahnhof in Kiel lahmgelegt. Die Bahnhöfe in Lübeck und Flensburg waren zunächst nicht betroffen.

Der Warnstreik war für 5 bis 9 Uhr angekündigt. Reisenden wurde empfohlen, ihre Fahrt erst am Dienstag anzutreten. Im Fernverkehr sollen nach Angaben der Deutschen Bahn alle für Montag gekauften Tickets bis Sonntag gültig bleiben. Für bestimmte Spartickets werde zudem die Zugbindung aufgehoben. Im Fall von Reiseabsagen wegen des Streiks sind Erstattungen von Tickets und Reservierungen geplant.

Der Grund des Warnstreiks: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will damit im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen durchsetzen. Am Samstag hatte die EVG die Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte abgebrochen. Bei der Lohnerhöhung war der Konzern der Gewerkschaft aus deren Sicht nicht weit genug entgegengekommen.

Wegen des Warnstreiks wurde in Hamburg zudem eine Presseveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen der Hamburger Flughafen-S-Bahn abgesagt.

Ursprünglich hatten Flughafen und S-Bahn am Montagmorgen anlässlich des Jahrestags zu einem Presse- und Fototermin auf dem Bahnsteig der Station Hamburg Airport eingeladen. Dabei sollte eine eigens für den Geburtstag gestaltete S-Bahn gezeigt werden.

