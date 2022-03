Umweltpolitik : Backhaus will mehr Tempo bei Renaturierung der Moore

Der Renaturierung der Moore kommt nach den Worten von Umweltminister Till Backhaus (SPD) beim Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern eine entscheidende Bedeutung zu. Die zum Großteil trocken gelegten Feuchtgebiete seien mit rund sechs Millionen Tonnen pro Jahr im Nordosten die größte Einzelquelle für Treibhausgase. Fast ein Drittel der Emissionen stamme aus den Mooren. Das mache deutlich, wie wichtig eine rasche Wiedervernässung sei, sagte Backhaus am Freitag nach einer Beratung in Schwerin. Unter Wasser stehende Moore geben erheblich weniger Treibhausgase frei.

Bei dem Treffen, an dem neben Ministeriumsmitarbeitern auch Experten vom Greifswalder Moor Centrum und von Stiftungen sowie Vertreter der Landgesellschaft und der Landesforst MV teilnahmen, sei die Bildung einer Agentur für Moor- und Klimaschutz vereinbart worden. Diese solle Kompetenzen bündeln, Akteure und Projekte vernetzen und beraten. „Die Agentur...

