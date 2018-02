Verkehr : Autofahrer kämpfen mit Schnee und Glätte

Mehr als zehn Zentimeter Neuschnee in kurzer Zeit haben einige Autofahrer im Nordosten am Dienstagmorgen überrascht. Es gab zahlreiche 20 Unfälle, die glimpflich verliefen.

von Winfried Wagner, Marlena Gaul

27. Februar 2018, 09:22 Uhr

Neuschnee und Frost haben am Dienstagmorgen etliche Autofahrer im Nordosten ins Rutschen gebracht. Im Berufsverkehr ereigneten sich etwa 20 Unfälle mit wenigen Verletzten, wie Polizeisprecher in Rostock und Neubrandenburg erklärten. Bei Bad Kleinen (Kreis Nordwestmecklenburg) kam am Morgen eine Autofahrerin ins Schleudern und landete mit dem Fahrzeug auf dem Dach. Die Fahrerin und eine Mitfahrerin wurden leicht verletzt.

Bei Neu Kosenow, Groß Polzin und Luckow-Rieth (Kreis Vorpommern-Greifswald) rutschten Autos in Straßengräben. In Luckow-Rieth war bei dem Unfall ein Kleinkind im Auto, was aber unverletzt geblieben sei.

In Boizenburg (Kreis Ludwigslust-Parchim) rutschte ein Auto durch einen Zaun in einen Vorgarten. Den Verursacher sucht die Polizei nun: Der Autofahrer beging Unfallflucht. Weitere Unfälle wurden aus Greifswald, Demmin, Wolgast und Neubrandenburg gemeldet.

Die Kraftfahrer im Nordosten müssten sich weiter auf winterliche Verhältnisse einrichten, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Ein aus dem Osten herannahendes Tief sollte in den nächsten Stunden noch mehr Schnee und Wind bringen. Die Polizei mahnte alle Autofahrer, ihre Geschwindigkeit den winterlichen Verhältnissen anzupassen. Das klappe aber inzwischen schon recht gut, lobten die Polizeisprecher.

Eine besondere Art von Streugut hatte zuvor ein Lkw bei Altentreptow auf der alten Bundesstraße 96 „verteilt“. Der Fahrer des Getreidelasters hatte am Montagabend einen Defekt an einer Hängerklappe nicht bemerkt, so dass sich etwa zehn Tonnen an Getreidekörnern auf der Straße verteilten.