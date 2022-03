Landkreis Rostock : Auto fährt mit zwei Menschen und einem Hund in die Warnow

Eigentlich war ein Spaziergang mit dem Hund geplant, doch stattdessen sind in Bützow (Landkreis Rostock) zwei Menschen mit ihrem Auto in der Warnow gelandet. Der Fahrer des Wagens wollte am Freitagabend nach eigenen Angaben parken und anschließend mit dem Hund Gassi gehen, wie die Polizei mitteilte. Dabei legte er nach ersten Erkenntnissen aber nicht den richtigen Gang ein. Das Auto rollte samt Menschen und Hund in den Fluss. Einsatzkräfte befreiten die Insassen aus dem Wagen, sie wurden zur Beobachtung in eine Klinik gebracht. Anschließend wurde auch das Auto aus der Warnow geborgen.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.