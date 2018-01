Kunst auf Lager : Aus dem Dornröschenschlaf erwecken

In den Museumslagern schlummern Schätze - auch mit Online-Präsentationen sollen sie gehoben werden.

von Joachim Göres

24. Januar 2018, 12:00 Uhr

Die mehr als 7000 deutschen Museen können nur einen Bruchteil ihrer gesammelten Schätze den Besuchern präsentieren – wegen des begrenzten Platzes schlummern die meisten Gegenstände im Depot und schimmeln nicht selten vor sich hin. Das Bündnis „Kunst auf Lager“ will das ändern. Auf einer Tagung in Hannover berieten kürzlich rund 250 Fachleute über verschiedene Ansätze, die Kostbarkeiten aus dem Lager besser zu erhalten und Interessierten zugänglich zu machen.

Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe setzt dabei wie immer mehr Museen auf die Online-Präsentation – auf seiner Homepage finden sich 12 000 Objekte und jeden Tag werden es mehr. Sie können kostenlos heruntergeladen und nach Belieben weitergenutzt werden. „Innerhalb von zwei Jahren hatten wir 55 000 Downloads und haben Nutzer aus 112 Ländern erreicht. Das erhöht unsere Reichweite und internationale Relevanz“, sagt Marketingleiterin Silke Oldenburg.

Schlechte Belüftung, unsachgemäße Lagerung, keine genaue Erfassung der Sammlungsstücke, zu wenig Platz sowie fehlende Experten, die sich um das Lager kümmern – Grundprobleme in vielen deutschen Museumsdepots.

Das Bündnis „Kunst auf Lager“, dem 13 Stiftungen sowie das Bundesbildungsministerium angehören, fördert seit 2014 einzelne Projekte wie die Restaurierung von 163 Architekturplänen des 18. Jahrhunderts. Sie wurden zufällig in einer Kiste der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommerns entdeckt, darunter auch lange als verschollen geglaubte Skizzen des Ludwigsluster Schlosses. Dieser Planschatz soll in diesem Jahr erstmals im Staatlichen Museum Schwerin unter dem Titel „Schatz entdeckt! Der verschollene Planschatz der Mecklenburger Herzöge“ vom 23. März bis 10. Juni gezeigt werden.

Auch die Trachtensammlung des Volkskundemuseums Schönberg wird mit Stiftungsmitteln fachgerecht verpackt, digitalisiert und zieht in ein neues Depot um. Schäden in der Graphiksammlung aus dem Gerhart-Hauptmann-Haus auf Hiddensee wurden beseitigt und die Arbeiten sachgerecht gelagert.

„Immer mehr Museen bieten Führungen durch die Depots an oder richten Teile des Lagers so ein, dass man es auch allein besichtigen kann“, sagt Sebastian Giesen von der Hermann Reemtsma Stiftung. Die Hamburger Kunsthalle hat zwölf Bürger ausgewählt, die eine eigene Ausstellung mit Werken aus der Kunsthalle gestalten konnten. „Sie haben viele Bilder aus dem Depot ausgewählt, die schon lange nicht mehr zu sehen waren. Die große Publikumsresonanz zeigt uns, dass uns Museumsleuten die Bedeutung mancher Bilder für die Hamburger nicht klar war. Einiges werden wir in die Dauerausstellung übernehmen“, sagt Kunsthallendirektor Christoph Vogtherr.

Ganz auf das Internet setzt das „Museum der 1000 Orte“. Unter www.Museum-der-1000-Orte können Interessierte seit kurzem Kunst an öffentlichen Bauwerken wie Ministerien, Botschaften und deutschen Auslandsschulen kennenlernen. Dort wird auch die Baukunst an der Marinetechnikschule in Parow bei Stralsund und am Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock in Bild und Wort ausführlich dokumentiert. Mischa Kuball, Träger des Deutschen Lichtkunstpreises, sieht solche Angebote mit gemischten Gefühlen. „Wenn man Menschen damit digital suggeriert, dass sie Zugang zu Meisterwerken haben, dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass das in letzter Konsequenz dazu führen könnte, dass sie gar nicht mehr ins Museum gehen, um diese Arbeiten real anzusehen.“ Silke Oldenburg vom Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe widerspricht: „In Zeiten des Digitalen wird die Sehnsucht nach dem Original immer größer. Das merken wir an der Begeisterung von Schülern, wenn sie bei uns vor einem Kunstwerk stehen, das sie bislang nur von Abbildungen kennen.“