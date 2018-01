Sinnlose Maßnahmen : Arbeitslos? Hilfe läuft oft ins Leere

Bis zu 23 Prozent – mehr Hoffnung gibt es vorerst nicht. Das ist die Wahrscheinlichkeit, um die sich die Chance auf eine Anstellung für Arbeitslose durch eine Eingliederungsmaßnahme erhöht, teilt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit. Klingt nicht viel. Dennoch gab es im September 24306 dieser Hilfen im Land. Und auch dieses Jahr stehen den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern in MV mehr als 180 Millionen Euro hierfür zu Verfügung. Würde man dieses Geld auf die 25000 Langzeitarbeitslosen verteilen, gebe es für jeden von ihnen rund 7200 Euro. Genug Geld, um die passende Schulung zu finden oder etwa nicht? Dass eine Integration in den Arbeitsmarkt für Langszeitarbeitslose funktionieren kann, zeigt die Initiative des Kunstverein KaSo Wismar. Die Menschen finden hier bei kreativen Handwerksarbeiten eine neue Aufgabe, im besten Fall eine Perspektive, erklärt Werkstattleiterin Christa Clausen. Wenn auch nicht in jedem Fall auf dem sogenannten ersten Arbeitsweg. „Es dauert oftmals ein bis zwei Jahre, die Menschen wieder in das richtige Leben zurückzuführen“, sagt Clausen. Der Verein helfe nicht nur bei Bewerbungen, sondern auch beim Überwinden von Absagen. Hilfe, die ansonsten oft fehlt, wie auch Jörg Böhm (Die Linke), Vorsitzender des Arbeitslosenverbands MV beklagt. „An Maßnahmen findet oft kein Anschluss statt“, sagt er. Die Zahl der Arbeitslosen ist in einem Rekordtief. Auch dank der Trainings. Doch durch gezieltere und individuellere Schulungen könnten sich die Chancen auf eine Anstellung weiter erhöhen. Mit den 180 Millionen Euro sollte man doch über eine individuellere Förderung und eine intensive Betreuung auch nach den Maßnahmen nachdenken können.