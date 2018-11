Großübung : Anschlag in Stralsund: Polizei wappnet sich gegen Terror

500 Einsatzkräfte trainieren im Raum Vorpommern-Rügen den Ernstfall. Verkehrsbehinderungen erwartet.

von Hannes Stepputat

14. November 2018, 12:57 Uhr

Die Landespolizei will am kommenden Dienstag in einer Großübung den Einsatz im Falle eines Anschlags proben. Dazu sollen 500 Einsatzkräfte in Vorpommern-Rügen zusammengezogen werden, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwoch mit. Die Übung soll im Raum Stralsund beginnen und im Laufe des Tages in den Westteil von Vorpommern-Rügen verlagern. Dadurch könne es auch zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen, hieß es. Einer der Schauplätze ist nach dpa-Informationen die Marinetechnikschule Parow. Die Marine selbst sei aber nicht in die Übung eingebunden. Ziel der Übung sei es, bereits in anderen Szenarien Gelerntes auch in einem größeren Rahmen einzusetzen.