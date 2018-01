Ehrenamtskarte : Als Bonus verbilligt in den Zoo?

Die landesweite Ehrenamtskarte rückt endlich näher. Ab heute wird ein Konzept erarbeitet, das im April auf Bürgerforen diskutiert werden soll

von Karin Koslik

26. Januar 2018, 05:00 Uhr

Was lange währt, soll endlich gut werden: Als 13. der 16 Bundesländer wird nun auch Mecklenburg-Vorpommern eine Ehrenamtskarte einführen. Einen entsprechenden Beschluss fasste der Landtag im November. Für rund 600 000 ehrenamtlich tätige Mecklenburger und Vorpommern soll es dann ab 2019 eine angemessene Würdigung geben.

„Ehrenamt braucht gute Rahmenbedingungen und eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung in allen Bereichen und auf allen Ebenen“, betont Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Bis zum Sommer soll unter Federführung ihres Ministeriums ein Konzept zur Ausgestaltung der Ehrenamtskarte erarbeitet werden. Eine entsprechende Arbeitsgruppe, in der auch die Ehrenamtsstiftung, die kommunalen Landesverbände, das Landesmarketing und mehrere Ministerien vertreten sind, wird sich heute konstituieren. Bis zum Sommer will das Gremium ein Konzept erarbeiten, das Ende August in die Ressortanhörung gehen und Ende Oktober dem Landtag vorgelegt werden soll.

Vielen Ehrenamtlern dauert das zu lange. Doch „die Umsetzung einer guten Idee braucht eine gute Vorbereitung, damit die Ziele auch so erreicht werden können, wie wir sicherlich alle uns das vorstellen“, erklärt die Ministerin. Rückendeckung bekommt sie vom Geschäftsführer der Ehrenamtsstiftung MV, Jan Holze. Die Aufgaben seien zu vielfältig, um sie in nur wenigen Wochen bewältigen zu können, meint er. Es gelte beispielsweise zuerst einmal zu klären, wem die besondere Anerkennung überhaupt zuteil werden soll: „Welche Art von Ehrenamt soll erfasst werden – nur gesellschaftliches oder auch politisches? Ab welchem Alter soll die Karte gelten? Wie viel Zeit muss ein Ehrenamtler mindestens aufbringen, um die Karte zu bekommen?“, zählt Holze mögliche Fragen auf. Zudem müsse geklärt werden, wie lange die Ehrenamtskarte des Landes gelten soll und ob sie möglicherweise in Konkurrenz zu anderen Anerkennungen stehen wird. „Auch die Frage, ob es verschiedene Arten der Karte geben soll, müssen wir diskutieren. In Bayern zum Beispiel gibt es eine blaue, befristet geltende Karte und eine goldene, die nach 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit verliehen wird und lebenslang gültig bleibt“, weiß Jan Holze.

„Wichtige Kriterien sind geringe Bürokratie und gerechte, nachvollziehbare Kriterien der Vergabe“, ergänzt der Sprecher des Sozialministeriums, Alexander Kujat. Und natürlich müsse man sich auf Leistungen für Karteninhaber verständigen. Orientierung dabei könnte die Rostocker Ehrenamts-Card geben, mit der die Hansestadt bereits seit 2011 außergewöhnliches Engagement würdigt. Inhaber bekommen beispielsweise 30 Prozent Ermäßigung auf Kursgebühren der Volkshochschule, zehn Prozent Rabatt auf die Jahreskarte des Zoos, sie zahlen 18 statt 42 Euro für die Zehnerkarte der Neptun-Schwimmhalle, erhalten verbilligte Tickets für Spiele des FC Hansa, des HC Empor und der Rostock Seawolves.

Doch eins zu eins lässt sich das Rostocker Modell nicht auf das gesamte Land übertragen, warnt Holze. Denn genutzt werde nur, was erreichbar ist. Das zeigten auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern. Kujat zufolge sollen beispielsweise mit Nahverkehrsunternehmen Sonderrabatte ausgehandelt und möglichst viele Akzeptanzstellen – auch in kommunalen und Landeseinrichtungen – gewonnen werden. Auf den Ehrenamtsmessen im Februar und März sowie ab April auch auf Bürgerforen im ganzen Land wird bereits ein Grobkonzept für die Ehrenamtskarte vorgestellt und diskutiert, kündigt Kujat an.