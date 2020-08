Schelfstadt : Alarmanlage außer Kontrolle: Lärmnacht

Eine Alarmanlage raubte den Anwohnerern des Ziegenmarktes den Schlaf.

von Mario Kuska

25. August 2020, 13:02 Uhr

Die Anwohner des Ziegenmarktes hatten in der Nacht zu Dienstag kaum ein Auge zu bekommen. Der Grund: Die Alarmanlage der Heineschule raubte den Menschen mit ohrenbetäubendem Lärm den Schlaf. Dabei löste die Signalanlage mit dem schrillen Ton das erste Mal gegen 0.20 Uhr aus. Doch auch der angerückte Sicherheitsdienst bekam die Alarmanlage nicht in den Griff. Bis 3 Uhr jaulte immer mal wieder die Sirene – und das für knapp 90 Sekunden. Ein Anwohner hatte sich am Morgen darauf bei der SVZ gemeldet und sagte am Telefon: „Als ob der Lärm vom Ziegenmarkt durch die Gastronomie nicht genug wäre. Diese Nacht mit der Sirene war der Horror. Hoffentlich passiert das jetzt nicht öfter.“ Vor Monaten hatte es ähnliche Probleme am Heinehort gegegben. Auch dort sprang grundlos nachts der Alarm an. „Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Es kann sich ja nur um einen Fehler in der Technik der Anlage handeln“, sagt Ulrich Bartsch vom Zentralen Gebäudemanagement der Stadt.