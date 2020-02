Ahrenshagen: Vorfahrt missachtet - Vier Schwerverletzte

von Britta Körber

14. Februar 2020, 19:33 Uhr

Eine 27 Jahre alte Autofahrerin hat einen schweren Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht, weil sie nach Angaben der Polizei die Vorfahrt missachtete. Auf der L22 in Ahrenshagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sei der Wagen der Frau am Freitag an einer Kreuzung seitlich mit einem beladenen Lkw einer Gerüstbaufirma zusammengestoßen. Der Laster geriet außer Kontrolle und kam auf dem Gehweg zum Liegen.

Die 27-Jährige und ihre beiden vier und sechs Jahre alten Kinder wurden mit schweren Verletzungen ins Klinikum Stralsund verbracht. Der 34-jährige Beifahrer im Lkw erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Greifswald. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw musste die L22 mehrere Stunden voll gesperrt werden.