Gespannte Stimmung in Rostock : AfD-Demonstration mit Höcke

Es gab in den vergangenen Monaten fünf AfD-Großdemonstrationen in Rostock. Sie blieben ruhig. Doch nun wird befürchtet, dass sich das am Samstag ändern könnte.

von Joachim Mangler

22. September 2018, 05:00 Uhr

Demo und Gegendemos: Unter dem Motto „Für unser Land und unsere Kinder“ hat die AfD für Samstag (17.00 Uhr) eine Demonstration mit dem Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke angekündigt. Höcke hatte mit ausländerfeindlichen Aussagen schon mehrfach für Schlagzeilen gesorgt. Er gilt als einer der Wortführer des nationalen AfD-Flügels.

Während die AfD 1000 Teilnehmer angemeldet hat, rechnen die Organisatoren von sieben Gegendemonstrationen zunächst mit rund 2000 Menschen. Gewerkschaften, Parteien und Kirchen haben zum Protest gegen Fremdenhass und zum Bekenntnis für ein friedliches Miteinander aufgerufen. Für 16.30 Uhr ist in der Marienkirche eine interreligiöse Andacht geplant.

Die Polizei zeigte sich entschlossen, Straftaten nicht zu dulden und konsequent und unverzüglich zu unterbinden. „Das Gewaltmonopol des Staates ist nicht teilbar“, sagte Chef der Polizeiinspektion Rostock, Michael Ebert. Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) forderte angesichts drohender Auseinandersetzungen zu Humanität im Umgang miteinander und zu absoluter Gewaltfreiheit auf.