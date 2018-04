Mecklenburg-Vorpommern : Ärztefehler vor allem im Krankenhaus

Nicht einmal jeder dritte Verdachtsfall bestätigt sich

von Karin Koslik

04. April 2018, 21:00 Uhr

Die Zahl der Behandlungsfehlervorwürfe gegen Mediziner aus Mecklenburg-Vorpommern hat sich kaum verändert: 260 Anzeigen und damit vier mehr als 2016 wurden im Vorjahr bei der Schlichtungsstelle der norddeutschen Ärztekammern registriert, wie die Landes-Ärztekammer gestern mitteilte. Besonders oft passierten demnach Fehler bei Diagnostik und bildgebenden Verfahren.

167 Schadenersatz-Verfahren aus MV konnten 2017 abgeschlossen werden. Lediglich in 28,1 Prozent der Fälle sahen die Gutachter allerdings die Ansprüche als begründet an.

Das Gros der überprüften Behandlungsfehlervorwürfe (80,5 Prozent) bezog sich auf Krankenhausärzte. Hier wurde besonders häufig Orthopäden und Unfallchirurgen (29,4 Prozent) falsches Handeln vorgeworfen, gefolgt von Allgemeinchirurgen (14,4 Prozent) und Neurochirurgen (7,8 Prozent). Auch im niedergelassenen Bereich richteten sich die meisten Vorwürfe gegen Orthopäden und Unfallchirurgen (21,6 Prozent), gefolgt von Hausärzten und Fachärzten für Innere Medizin mit je 10,8 Prozent.

Bundesweit werden pro Jahr etwa 19,5 Millionen Behandlungsfälle in Krankenhäusern verzeichnet. Dazu kommen rund eine Milliarde Arztkontakte jährlich in den Praxen. „Gemessen an dieser enormen Gesamtzahl der Behandlungsfälle liegt die Zahl der festgestellten Fehler Gott sei Dank im Promillebereich“, sagte Dr. Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen der Bundesärztekammer, gestern bei der Vorstellung der Behandlungsfehlerstatistik. Detschlandweit ist die Zahl der festgestellten Behandlungsfehler 2017 leicht gesunken. Bestätigt wurden 2213 Fälle – nach 2245 Fällen im Jahr 2016. Zum Tod von Patienten führten Behandlungsfehler in 62 der festgestellten Fälle ( 2016 : 96 Todesfälle).