Polizei Neubrandenburg : Auch zweiter Tatverdächtiger nach rassistischem Angriff ermittelt

Beschuldigte sollen einen Hund auf einen 18-jährigen russischen Staatsangehörigen in Neubrandenburg gehetzt haben.

Neubrandenburg | Nach einem vermutlich rassistisch motivierten Angriff auf einen 18-jährigen Jugendlichen in einem Supermarkt in Neubrandenburg am 2. November konnte die Polizei jetzt auch den zweiten Tatverdächtigen ermitteln. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen mehrfach polizeibekannten 41-jährigen Deutschen, informiert das Polizeipräsidium Neubrandenburg...

